Nakon sedam godina Bare i Majke imaju novu pjesmu: 'Jako sam zadovoljan kako zvuči'

Sedam godina nakon posljednjeg studijskog albuma "Nuspojave", rock institucija Goran Bare i Majke vraćaju se s novom glazbenom pričom. Gostujući kod Barbare Kolar u emisiji TOP DAY na TOP RADIJU, Bare je ekskluzivno predstavio singl "Moja jedina". Pjesma, čiju glazbu potpisuju Bare i Mario Rašić, tekst Bare, a aranžman Bare i Alen Tibljaš, ujedno je i uvod u novi album.

- Pola albuma je gotovo, iako nemamo još točan datum izlaska, ali nadam se da će biti do ljeta. Publici ostavljam emocije pjesme na interpretaciju, neki je doživljavaju kao ljubavnu, neki kao odlazak... Mario Rašić je dosta elokventan. Pustimo da nas spajaju razni utjecaji, bluza, jazza... Iskonska, korijenska glazba uvijek je tu - kaže.

Nakon što je "Moja jedina" premijerno odjeknula radijskim eterom, Bare je podijelio prve dojmove: "Sad sam čuo da pjesma stvarno funkcionira. Jako sam zadovoljan."

Govoreći o radu na novoj glazbi, ostao je vjeran svom mirnom stavu.

- Najbolje je ne upuštati se odmah previše. Ne valja divljati na pjesmu jer ona brzo dosadi. Treba biti umjeren. Komplimente treba uzeti s dozom opreza, samokritika je uvijek na visini. Ali moram priznati da je 'Moju jedinu' fantazija čuti u eteru - priznaje.

Svjestan očekivanja koja prate svaki njegov novi projekt, dodaje: "Htio ili ne, moraš razmišljati o uspjehu glazbe jer su ljudi oko tebe. Komercijalni suradnici isto očekuju od tebe neki nivo."

Foto: Gordan Svilar/TOP RADIO

Za Bareta je ljubav trajna, univerzalna inspiracija.

- Ja sam stalno, u neku ruku, zaljubljen. Bez ljubavi nema ništa. Najopjevanije su riječi o ljubavi. Na nju gledam kao na univerzalnu pojavu - iskren je bio.

Prisjetio se i nedavnog rasprodanog koncerta u Boćarskom domu: "Takvi prostori su mi najadekvatniji. Imam bliskost s ljudima pa je i interakcija snažnija."