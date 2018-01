Nakon 'šepurenja' po crvenom tepihu Katie se ljubila s bivšim

Katie Price (39) na sinoćnjoj je dodjeli televizijskih nagrada u Londonu bila u centru pažnje. Kontroverzna britanska starleta i reality zvijezda pojavila se na crvenom tepihu u nešto čednijem izdanju nego inače, a bila je u sjajnom raspoloženju za fotografiranje.

Foto: ROCH

Price je spremno pozirala fotografima u dugoj crnoj haljini, a pohvalila se i kako je ona djelo njezine prijateljice, britanske dizajnerice Rosie Billington.

Nakon što je dobila dovoljnu količinu pažnje povukla se s crvenog tepiha, a onda je uslijedila neočekivana situacija. Naime, naletjela je na svog bivšeg supruga, pjevača Petera Andrea (44) s kojim je bila u braku od 2005. do 2009., a upoznali su se na snimanju reality showa 'I'm a Celebrity - Get Me Out Of Here!' ('Ja sam slavna ličnost, spasite me').

Foto: ANTI

Par ima kćer Princess Tiaamii Crystal Esther (10) i sina Junior Savva Andreasa Andrea (12), a kako pišu britanski mediji, čini se da se između Katie i Andrea 'rasplamsala stara vatra' jer su se navodno kasnije i ljubili.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

- Ona je stigla prije njega, svi su znali da će biti nekakve reakcije. Poljubili su se, osmjehnuli jedno drugom, a onda je svatko nastavio svojim putem. Ovo im je prvi kontakt nakon brakorazvodne parnice. Ona prolazi kroz težak period u odnosima sa svojom majkom, Peter to zna - rekao izvor blizak starleti.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Kate je bila tri puta u braku, a s posljednjim suprugom Kieranom Haylerom se vjenčala 2013.. On ju je navodno varao s dadiljom.

Inače, Price je prošle godine izvadila silikone i stavila dva broja manje no čini se da ih je ponovno povećala. Prije nekoliko mjeseci pokušala je promovirati svog prvi singl, a na događaj je stigla s dubokim dekolteom koji je već tada bio najveći kojeg je ikada imala.