<p><strong>Liam Neeson</strong> (68) proslavio se akcijskim filmovima, no nedavno je izjavio kako baš u takvima više neće glumiti. Glumiti je počeo s 11 godina, no u isto vrijeme je i ozbiljno trenirao boks. Bio je čak i omladinski prvak Irske u teškoj kategoriji tri godine zaredom, no pobijedila je gluma. Rođen je 7. lipnja 1948., a danas slavi 68. rođendan. </p><p>Zanimljivo, na filmu je debitirao ulogom Isusa davne 1973. u ostvarenju imena 'Hodočasnikov napredak'. Za ulogu u filmu 'Schindlerova lista' zaradio je nominacije za Oscara, BAFTA-u i Zlatni globus, a zapažena ostvarenja ostvario je i u filmovima '96 sati', 'Rob Roy', 'Michael Collins' i 'Kinsey'.</p><p>Obiteljsku tragediju doživio je 2009. kad je nakon nesreće na skijanju od posljedica udara glavom preminula njegova supruga Natasha Richardson. Ozljeda se isprva činila bezazlenom, no kasnije su uslijedile snažne glavobolje, hematomi i završetak u komi. Neeson ju je, nakon što je postalo izvjesno da se neće probuditi, isključio s aparata. Njezin gubitak strašno ga je uzdrmao pa se okrenuo porocima. </p><p>Prošle je godine povodom predstavljanja filma 'Cold Pursuit' šokirao javnost rasističkom izjavom, a zbog Neesona su tada čak i otkazali ceremoniju crvenog tepiha, kako ga novinari ne bi mogli suočiti s pitanjima o tom incidentu. Radilo se o davnom slučaju, starom gotovo 50 godina, kojeg je glumac opisao, a u priči osobu koju je tražio i želio joj se osvetiti zbog silovanja njegove tadašnje djevojke nazvao 'crnim gadom' te time mnoge uvrijedio. </p>