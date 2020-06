\u00a0

\u00a0

\u00a0















\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0









\u00a0

\u00a0







\u00a0

\u00a0

\u00a0



































Goop, l\u2019azienda di propriet\u00e0 di Gwyneth Paltrow, ha messo in vendita questa candela al profumo della \u201csua\u201d vagina, mica una qualsiasi... e voi vi preoccupate dei koala o del terremoto a Puertorico? Dilettanti... #thissmellslikemyvagina #meritiamolestinzione #rivalutiamolaferragni #wivailgrandefratellovip #lapupaeilsecchione\u00e8cultura #wlf #candleinthewind #fartuntilyoudie #vaginapower #culbuson #meglioladroga





A post shared by Verza Scaltr\u00eca (@verzascaltria) on Jan 11, 2020 at 11:27pm PST