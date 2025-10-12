Nakon Supermana, Zlatko Burić ulogu dobio i u 'Wonder Manu'

Disney+ i Marvel Television donose novu, neobičnu superherojsko-holivudsku priču pod nazivom 'Wonder Man'. Serija, najavljena kroz prvi službeni trailer, istražuje svijet slave, ambicije i stvarnih supermoći iz sasvim nove perspektive. Ulogu je dobio i Zlatko Burić, koji igra ulogu Vona Kovaka, koji je redatelj filma unutar MCU-serije.

Foto: YouTube

Inače, glavni lik serije, Simon Williams, kojeg tumači Yahya Abdul-Mateen II, nekada je bio kaskader i glumac u usponu. Njegov san je uspjeti u Hollywoodu, no nakon niza neuspjelih audicija i poslovnih razočaranja, Simon otkriva da posjeduje prave supermoći. Taj preokret ga stavlja pred pitanje - što zapravo znači biti heroj, a što samo igrati heroja na ekranu?

Uz Abdul-Mateena, u seriji će se pojaviti i Ben Kingsley koji ponavlja ulogu ekscentričnog glumca Trevor Slatteryja, poznatog iz Iron Mana 3 i 'Shan-Chi and the Legend of the Ten Rings'. Njegov povratak sugerira da će serija zadržati humorističan i samoironičan pristup.

Redatelji i producenti su Destin Daniel Cretton (Shang-Chi) i Andrew Guest (Brooklyn Nine-Nine), što dodatno potvrđuje spoj akcije i komedije.

Inače, premijera serije Wonder Man očekuje se 27. siječnja 2026. (prema trenutnim planovima Disney+) i imat će osam epizoda. Iako se datumi mogu pomaknuti, trailer je već potvrdio da nas čeka originalan i hrabar pogled na svijet superheroja.

Podsjetimo, Zlatko je ranije ulogu dobio i u novom Supermanu, gdje glumi na hrvatskom jeziku, što je posebno razveselilo publiku.

Foto: Disney+