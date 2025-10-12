Obavijesti

Show

Komentari 0
TRAILER JE VEĆ VANI

Nakon Supermana, Zlatko Burić ulogu dobio i u 'Wonder Manu'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Nakon Supermana, Zlatko Burić ulogu dobio i u 'Wonder Manu'
2
Brojni glumci prošli crvenim tepihom 29. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Hrvatski glumac u novoj seriji pojavit će se u ulozi redatelja filma Vona Kovaka, a primjera je zakazana krajem siječnja 2026. godine

Disney+ i Marvel Television donose novu, neobičnu superherojsko-holivudsku priču pod nazivom 'Wonder Man'. Serija, najavljena kroz prvi službeni trailer, istražuje svijet slave, ambicije i stvarnih supermoći iz sasvim nove perspektive. Ulogu je dobio i Zlatko Burić, koji igra ulogu Vona Kovaka, koji je redatelj filma unutar MCU-serije. 

Foto: YouTube

Inače, glavni lik serije, Simon Williams, kojeg tumači Yahya Abdul-Mateen II, nekada je bio kaskader i glumac u usponu. Njegov san je uspjeti u Hollywoodu, no nakon niza neuspjelih audicija i poslovnih razočaranja, Simon otkriva da posjeduje prave supermoći. Taj preokret ga stavlja pred pitanje - što zapravo znači biti heroj, a što samo igrati heroja na ekranu?

ISKRENO O SVEMU Zlatko Burić-Kićo u 'Nedjeljom u 2': Ja sam sebe vidio kao nekog radikalnog kulturnog aktivista
Zlatko Burić-Kićo u 'Nedjeljom u 2': Ja sam sebe vidio kao nekog radikalnog kulturnog aktivista

Uz Abdul-Mateena, u seriji će se pojaviti i Ben Kingsley koji ponavlja ulogu ekscentričnog glumca Trevor Slatteryja, poznatog iz Iron Mana 3 i 'Shan-Chi and the Legend of the Ten Rings'. Njegov povratak sugerira da će serija zadržati humorističan i samoironičan pristup.

Redatelji i producenti su  Destin Daniel Cretton  (Shang-Chi) i Andrew Guest (Brooklyn Nine-Nine), što dodatno potvrđuje spoj akcije i komedije. 

VELIKI INTERVJU ZA 24SATA Zlatko Burić o ulozi života za europskog Oscara: 'Policija nam je prekinula party nakon filma'
Zlatko Burić o ulozi života za europskog Oscara: 'Policija nam je prekinula party nakon filma'

Inače, premijera serije Wonder Man  očekuje se 27. siječnja 2026. (prema trenutnim planovima Disney+) i imat će osam epizoda. Iako se datumi mogu pomaknuti, trailer je već potvrdio da nas čeka originalan i hrabar pogled na svijet superheroja.

HOLLYWOOD NAS VOLI Zlatko Burić je u novom filmu o Supermanu! Govori hrvatski, a Hrvatska je i u 'F1' s Pittom...
Zlatko Burić je u novom filmu o Supermanu! Govori hrvatski, a Hrvatska je i u 'F1' s Pittom...

Podsjetimo, Zlatko je ranije ulogu dobio i u novom Supermanu, gdje glumi na hrvatskom jeziku, što je posebno razveselilo publiku.

Foto: Disney+

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Kerumova Fani postala je doktorica znanosti, a evo kako se mijenjala kroz godine...
DANAS JE IMALA PROMOCIJU

FOTO Kerumova Fani postala je doktorica znanosti, a evo kako se mijenjala kroz godine...

Kerum se na društvenim mrežama pohvalio i zajedničkim fotografijama, dok je u opisu zahvalio svima. Inače, Fani je obranila doktorat u svibnju
Veliki dan za Kerumovu Fani: Na svečanoj promociji plijenila je pažnju u elegantnom izdanju
SAD JE I SLUŽBENO

Veliki dan za Kerumovu Fani: Na svečanoj promociji plijenila je pažnju u elegantnom izdanju

Željko se na društvenim mrežema pohvalio zajedničkim fotografijama, dok je u opisu zahvalio svima. Inače, Fani je obranila doktorat u svibnju
Umrla je Diane Keaton (79)
LEGENDARNA GLUMICA

Umrla je Diane Keaton (79)

Vijest je za magazin People potvrdio glasnogovornik obitelji, navevši da je glumica umrla u svom domu u Kaliforniji. Njezini najbliži zamolili su za privatnost u ovim teškim trenucima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025