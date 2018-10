Nakon svih uvreda: Meghan je dobila javnu ispriku od sestre

Željela bih samo reći da se toliko toga izdogađalo i da je sve izmaklo kontroli, a to mi nikada nije bila namjera, ispričala je Samantha Markle (53) koja je jučer gostovala u emisiji Jeremyja Vinea (53). Samantha se tijekom intervjua ispričala svojoj polusestri Meghan Markle (37) koju je javno sramotila u javnosti otkad je ona 2016. počela vezu s princem Harryjem (34).

"It could have been nipped in the bud had everyone been included..."



But Samantha Markle apologises to her half sister Meghan, after flying to the UK and not being able to contact her.@TheJeremyVine | @Channel5_tv | #jeremyvine pic.twitter.com/iApIbTiPWm