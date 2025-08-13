Obavijesti

Show

Komentari 1
KATSEYE

Djevojke koje osvajaju srca diljem svijeta: Jeste li čuli za skupinu o kojoj svi pričaju?

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: 2 min
Djevojke koje osvajaju srca diljem svijeta: Jeste li čuli za skupinu o kojoj svi pričaju?
5
Foto: Instagram/Screenshoot

U malo više od godinu dana, grupa Katseye su ušle u Billboardovu ljestvicu i nastupile na jednom od najvećih američkih festivala. Šest članica grupe dolaze iz različitih dijelova svijeta.

Katseye su na sceni tek više od godinu dana, a već su osvojile srca mnogih. Ova djevojačka grupa sa sjedištem u Los Angelesu sastoji se od šest članica različitih nacionalnosti. 

POBJEGLI OD REŽIMA Seok i Hyuk: Mogu li izbjeglice iz Sjeverne Koreje postati nove svjetske zvijezde K-pop scene?
Seok i Hyuk: Mogu li izbjeglice iz Sjeverne Koreje postati nove svjetske zvijezde K-pop scene?

Formalne pripreme za grupu započele su u studenom 2021., kada su Hybe i Geffen Records pokrenuli svjetski proces audicije za djevojačku grupu s 'natjecateljicama iz cijelog svijeta', kao dio zajedničkog pothvata Hybe x Geffen Records. S audicijama održanim diljem Južne Koreje, Sjedinjenih Država, Japana i Ujedinjenog Kraljevstva 2022. godine, partnerstvo je imalo za cilj stvoriti grupu koja bi "prešla nacionalne, kulturne i umjetničke granice".

Grupa je nastala kroz reality show Dream Academy iz 2023. godine, suradnju između Hybe Corporation i Geffen Recordsa. Proces osnivanja grupe kasnije je zabilježen u Netflixovoj dokumentarnoj seriji 'Popstar Academy: Katseye', koja je opisala proces audicije, intenzivni trening i osnivanje grupe.

KOREJSKA ZVIJEZDA Član K-pop grupe BTS zaludio fanove na festivalu u Berlinu: 'Neki su čekali od sedam ujutro'
Član K-pop grupe BTS zaludio fanove na festivalu u Berlinu: 'Neki su čekali od sedam ujutro'

Skupina se sastoji od šest članica: Daniele, Sophie, Manon, Megan, Yoonchae i Lare. Njihov prvi singl 'Debut' izašao je u lipnju 2024. godine.

Šest članica Katseye predstavljaju razne kulture i imaju porijekla iz cijelog svijeta. Sophia je s Filipina, dok je Yoonchae rođena u Koreji. Manon je odrasla u Švicarskoj, a roditelji su joj švicarski Talijani i Gani. Tri američke članice također imaju globalne korijene: Daniela je venezuelanska Kubanka, Lara je Indijka, a Megan je kineskinja sa Singapurskim korijenima.

Iako pjevaju na engleskom, članice tečno govore i svoje jezike, što im omogućuje povezivanje s obožavateljima diljem svijeta.

NAKON 18 MJESECI Jin iz BTS-a odslužio vojni rok: Drugi članovi benda ga dočekali uz saksofon i njihov najveći hit
Jin iz BTS-a odslužio vojni rok: Drugi članovi benda ga dočekali uz saksofon i njihov najveći hit

Srca obožavatelja osvojile su zavidnim plesnim pokretima, različitim vokalima te karizmom i energijom koju prenose na publiku.

U lipnju ove godine izbacile su drugi EP 'Beautiful chaos'. Nakon izlaska, EP se našao na tjednim glazbenim ljestvicama u četrnaest regija, uključujući i plasman među prvih deset u Belgiji, Južnoj Koreji i SAD-u. Ulazak na američku Billboard 200 ljestvicu pokazao je rast grupe od njihovog prvog EP-a, jer je to bio njihov prvi ulazak među prvih deset na ljestvici.

JUŽNOKOREJSKI BEND Najstariji član BTS-a u prosincu ide na odsluženje vojnog roka
Najstariji član BTS-a u prosincu ide na odsluženje vojnog roka

Grupa se prvi put našla na Billboard Hot 100 ljestvici u svibnju sa singlom 'Gnarly', na 92. mjestu. Prošli tjedan je grupa nominirana za nagradu 'Push Performance of the Year' na nadolazećoj dodjeli MTV Video Music Awards 2025. za svoj drugi singl 'Touch'. Dva dana ranije, nastupile su na Lollapaloozi Chicago - jednom od najvećih glazbenih festivala u SAD-u.

Na Spotifyju imaju skoro 25 milijuna slušatelja.

Foto: YouTube

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Seksi frajer s terena zaručio se za lijepu Georginu: Ovako se mijenjao Cristiano Ronaldo...
OD PRIŠTIĆA DO MIŠIĆA

Seksi frajer s terena zaručio se za lijepu Georginu: Ovako se mijenjao Cristiano Ronaldo...

U školi su ga zadirkivali, bio je poznat po prištićima i krivim zubima, a onda je postao nogometna legenda. Njegovi mišići bili su slaba točka za brojne žene, a on se sada zaručio za seksi Georginu Rodriguez...
FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...
KAKVE PROMJENE!

FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...

Uskoro se na male ekrane vraća 'Život na vagi' te će gledatelji ubrzo moći upoznati kandidate devete sezone. Do tada, prisjetili smo se rekordera i najvećih transformacija
Maja se oglasila oko nezgode u Tkonu: 'Hvala ovom divnom gospodinu Ivanu na košulji!'
PUKNUO JOJ JE KOSTIM

Maja se oglasila oko nezgode u Tkonu: 'Hvala ovom divnom gospodinu Ivanu na košulji!'

Kako nam je ispričala čitateljica, Maja Šuput je nakon nezgode na pozornici zatražila iz publike majicu. Javio se jedan gospodin, dao joj svoju košulju, a ona ga je pitala što želi zauzvrat...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025