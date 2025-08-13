Djevojke koje osvajaju srca diljem svijeta: Jeste li čuli za skupinu o kojoj svi pričaju?

Katseye su na sceni tek više od godinu dana, a već su osvojile srca mnogih. Ova djevojačka grupa sa sjedištem u Los Angelesu sastoji se od šest članica različitih nacionalnosti.

Formalne pripreme za grupu započele su u studenom 2021., kada su Hybe i Geffen Records pokrenuli svjetski proces audicije za djevojačku grupu s 'natjecateljicama iz cijelog svijeta', kao dio zajedničkog pothvata Hybe x Geffen Records. S audicijama održanim diljem Južne Koreje, Sjedinjenih Država, Japana i Ujedinjenog Kraljevstva 2022. godine, partnerstvo je imalo za cilj stvoriti grupu koja bi "prešla nacionalne, kulturne i umjetničke granice".

Grupa je nastala kroz reality show Dream Academy iz 2023. godine, suradnju između Hybe Corporation i Geffen Recordsa. Proces osnivanja grupe kasnije je zabilježen u Netflixovoj dokumentarnoj seriji 'Popstar Academy: Katseye', koja je opisala proces audicije, intenzivni trening i osnivanje grupe.

Skupina se sastoji od šest članica: Daniele, Sophie, Manon, Megan, Yoonchae i Lare. Njihov prvi singl 'Debut' izašao je u lipnju 2024. godine.

Šest članica Katseye predstavljaju razne kulture i imaju porijekla iz cijelog svijeta. Sophia je s Filipina, dok je Yoonchae rođena u Koreji. Manon je odrasla u Švicarskoj, a roditelji su joj švicarski Talijani i Gani. Tri američke članice također imaju globalne korijene: Daniela je venezuelanska Kubanka, Lara je Indijka, a Megan je kineskinja sa Singapurskim korijenima.

Iako pjevaju na engleskom, članice tečno govore i svoje jezike, što im omogućuje povezivanje s obožavateljima diljem svijeta.

Srca obožavatelja osvojile su zavidnim plesnim pokretima, različitim vokalima te karizmom i energijom koju prenose na publiku.

U lipnju ove godine izbacile su drugi EP 'Beautiful chaos'. Nakon izlaska, EP se našao na tjednim glazbenim ljestvicama u četrnaest regija, uključujući i plasman među prvih deset u Belgiji, Južnoj Koreji i SAD-u. Ulazak na američku Billboard 200 ljestvicu pokazao je rast grupe od njihovog prvog EP-a, jer je to bio njihov prvi ulazak među prvih deset na ljestvici.

Grupa se prvi put našla na Billboard Hot 100 ljestvici u svibnju sa singlom 'Gnarly', na 92. mjestu. Prošli tjedan je grupa nominirana za nagradu 'Push Performance of the Year' na nadolazećoj dodjeli MTV Video Music Awards 2025. za svoj drugi singl 'Touch'. Dva dana ranije, nastupile su na Lollapaloozi Chicago - jednom od najvećih glazbenih festivala u SAD-u.

Na Spotifyju imaju skoro 25 milijuna slušatelja.

Foto: YouTube