Nana je dobila niz pohvala, ali i kritika! Najstroža bila Monika: 'Meso se trebalo raspadati...'

Poduzetnica Nana Spadoni kuhala je u prvom danu riječkom tjedna 'Večere za 5'. Za svoju večeru dobila je 33 boda, no i niz pohvala. Desetku je, ipak, dala samo Renata, kojoj je sve bilo ukusno.

- Posebno mi se svidjela salata koja je bila prilog svinjetini, a sve pohvale domaćici i na hrabrosti što je prva kuhala - otkrila je pravnica.

Najstroža je, pak, bila Monika sa svega sedam bodova.

- U predjelu nisam osjetila buču, glavno jelo se trebalo raspadati, no svinjetina je bila žilava - objasnila je. Leon i Dominik su, pak, Nani udijelili osmice. Obojica su imali zamjerke na kolače.

Foto: RTL

Pripremu večere Nana je započela glavnim jelom koje je nazvala 'Nema 'tice do prasice'.

- S čime bi bilo, to ne znam, možda povrće, možda mogranj, možda krumpiri, ne znam - komentirala je Renata.

Rolanu svinjsku potrbušinu Nana je začinila i stavila peći uz kombinaciju vode i vina. Pobrinula se tako da se svinjetina ne presuši.

Uz svinjetinu, Nana je odlučila poslužiti salatu od ječma, jabuke, rajčice, mrkve i šipka, s preljevom od maslinovog ulja, soka naranče i senfa. Uslijedila je priprema deserta 'Koko-Loko'.

- Sigurno neki sočni, egzotični desert - komentirala je Renata.

- Vjerojatno neke jabuke i med - dodao je Leon.

- Pita - jabuka i sir - zaključila je svoje pretpostavke Monika.

Foto: RTL

Uskoro je Nana objasnila da radi svoju varijantu cheesecakea s preljevom od naranče i manga. Poduzetnica je 'Bušnicu' odlučila pripremiti za predjelo.

- Pojma nemam što bi to moglo značiti - komentirala je Monika naziv predjela.

- Nešto što se razvlači, mijesi, što nema veze sa slanutkom - dodala je Renata. Nije bila u pravu - Nana je odlučila pripremiti juhu od buče s hrskavim slanutkom.

Dok je Nana pripremu večere privodila kraju, ekipa se upoznavala u kombiju. Monika je otkrila da Dominika već poznaje.

- Bilo mi je to ugodno iznenađenje, njega bih zadnjeg očekivala da se prijavi - ispričala je Monika o svom poznaniku. Uskoro se ekipi pridružila i Renata, a onda su stigli kod Nane.

- Nana je bila baš takva kakvom sam očekivao - komentirao je Leon doček.

- Bila je opuštena, nasmijana, nije moglo bolje - dodao je Dominik.

Foto: RTL

Nakon srdačnog dočeka, Nana je ekipi za aperitiv ponudila medicu i liker od bazge - i jedno i drugo bili su domaći proizvod.

- Sve je bilo kako treba - pohvalio je domaćicu Leon.

- Liker od bazge sam prvi put probala i bio mi je fin - zaključila je Monika o aperitivu.

Pred veselu ekipu prva je stigla 'Bušnica'. Topli bučin poljubac svidio se gostima u smislu dekoracije.

- Juha, očekivao sam slaniju, no bila mi je ok. Slanutak mi je bio malo čudan, ali ok - komentirao je okus predjela Leon.

- Mrkva je tu preuzela, buča je jedna osjetljiva namirnica, treba biti oprezan kad se kombinira s mrkvom - zaključila je Monika.

Foto: RTL

Glavno jelo stiglo je iduće goste - svinjetina sa salatom od ječma izgledom se svidjela Dominiku.

- Svinjetina me primamila, ali kombinacija slatkog i slanog me nije privukla na prvu - komentirao je Leon.

- Meso se moralo malo više raspadati, koricu sam teško prerezala - dodala je Monika.

- Salata mi se jako svidjela - zaključila je Renata.

Foto: RTL

'Koko-Loko' posljednje je jelo koje je stiglo pred ekipu.

- Desert je bio poslužen solidno, ukrašen mentom - pohvalila je izgled deserta Renata.

- Možda je nedostajalo šećera, prevladavao je kokos, keks mi nije bio dovoljno sladak - ocijenio je kolač Leon.

Foto: RTL

Moniki se, pak, činjenica da desert nije presladak baš svidjela. Nana je za kraj ekipi udijelila poklone - karte za predstavu u njezinom kazalištu.

- Rado ću se odazvati i pogledati predstavu, baš me razveselila - zaključila je Renata. Domaćica je dobila sve pohvale za večeru koju je priredila!