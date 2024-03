Prva ovotjedna domaćica Nana sastojkom zbunila kandidate! Znate li možda što je mogranj?

Poduzetnica Nana Spadoni otvara riječko izdanje 'Večere za 5'. U goste joj stižu komisionar Dominik Pleša, ekonomistica Monika Šuput, student i DJ Leon Barić te pravnica Renata Matić. Ova vrijedna mlada dama s prijateljicom je pokrenula obrt za čišćenje i organizaciju doma.

Sebe opisuje komunikativnom, znatiželjnom i ponekad tvrdoglavom.

Foto: RTL

- Volim više reći uporna, ima bolji prizvuk. U slobodno vrijeme sam aktivna u nezavisnom kazalištu Kalvarija, bavim se glumom, napisala sam jedan scenarij, a u pripremi je još jedan. To mi je ispušni ventil, tu se mogu kreativno izraziti, istražiti kako izgledaju stvari iz neke druge perspektive, staviti se u druge cipele. Odmah svijet izgleda drugačije - otkrila je Nana o sebi.

- Tu je i ples na šipci, tu smo radili produkcije, sve u svemu, jedan kreativan i zabavan, ispunjen život - zaključila je.

- U 'Večeru za 5' prijavila sam se iz znatiželje, zanimalo me kako to izgleda iza scene. Uvijek je zanimljivo i pojesti nešto što nisi ti skuhao. Nastojim jesti zdravo mada koji put naručiš i pizzu ili burger, u tome isto uživaš bez previše krivnje. Pomalo sam nervozna, no nije me strah, vjerujem da ćemo uspostaviti lijepu komunikaciju i dobro se družiti - zaključila je Nana.

Foto: RTL

Sastojci od kojih je Nana odlučila sastaviti večeru su slanutak, vrhnje, svinjetina, mogranj, jabuka, sir i med.

- Slanutak, vrhnje, svinjetinu - volim, mogranj ne znam što je - komentirala je popis namirnica Renata.

- Mogla bi to biti neka gljiva - pretpostavila je, pak, Monika.

- Jabuka, sir i med mi zvuče da će biti dobro, neka dobra kombinacija - zaključio je Leon.

Foto: RTL