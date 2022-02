Supermodel i ikona 90 ih godina Naomi Campbell (51) s svojom kćerkicom krasi novu naslovnicu Britanskog Voguea u kojem je otkrila sve detalje o majčinstvu i karijeri.

-Nije posvojena, ona je moje dijete - rekla je jasno i kratko manekenka koja je otkrila da sve sočne detalje čuva za svoju knjigu koju tek treba započeti pisati.

Također je odlučila zadržati ime svoje kćeri u tajnosti. Zapravo, vrlo malo ljudi je uopće znalo da ona planirala majčinstvo.

-Na jednu ruku mogu nabrojati broj ljudi koji su znali da je imam. Ali ona je najveći blagoslov koji sam ikada mogla zamisliti. Ona je najbolja stvar koju sam ikad napravila – rekla je ponosna majka.

-Imam sreću da moja malena voli putovati poput mene. Bez cviljenja prilikom polijetanja ili slijetanja. Ona je jako dobra beba. Jako dobro spava, jedva da plače i rečeno mi je da je vrlo živahna za svoje godine. Upravo je počela mahati, što je zabavno. Puno se smije i skoro priča. Mislim da bi mogla prohodati prije nego što puzi i već ima šest zubiju –otkrila je Naomi.

Naomi je objavila da će postati majka na Instagramu u svibnju 2021., tako što je objavila fotku sitnih stopala svoje kćeri koje je držala u rukama, a točni detalji oko njenog rođenja nisu poznati.

-Oduvijek sam znala da ću jednog dana biti majka, ali to je najveća radost koju sam ikada mogla zamisliti. Sretna sam što je imam i to znam – rekla je manekenka koja tvrdi da joj ne smeta majčinstvo u 50-oj i da potiče svoje starije prijatelje da imaju djecu.

-Svima im kažem, učinite to! Ne oklijevajte!- rekla je manekenka.

Naomina kći posvuda ide s njom. Božić su provele na jugu Francuske s obitelji, zatim su odletjele u Katar na doček Nove godine, nakon čega je slijedio London na nekoliko sati, prije nego što su otišli u LA na nekoliko dana i dalje u Pariz, gdje je Naomi prisustvovala kao gost, ali je završila na posljednjoj muškoj reviji pokojnog Virgila Abloha za Louis Vuitton.

Naomi je otkrila da uživa i da trenutno živi kroz oči njene kćerkice te da je sve vraća u djetinjstvo.

-Opet sam kao dijete. Proživljavam dječje pjesmice, igram se i otkrivam koliko sjajnih novih igračaka postoji na svijetu! I lutke! Stvari o kojima nisam mogla ni sanjati. Naravno ima jako lijep ormar zahvaljujući toliko dizajnera i prijatelja koji su joj poslali neke lijepe stvari, ali vau, djeca brzo rastu, zar ne? – rekla je Naomi.

Također je otkrila što joj je najveće iznenađenje otkako je postala majka

-Moja kćer je na prvom mjestu. Sve što radim, radim za nju i to je to. To je tako potpuno nesebično, zar ne?- izjavila je Naomi a na pitanje želi li imati još djece odgovorila je

-Zašto ne?- rekla je Campbell.

Ove sezone, između Pariza, Milana i Londona, Naomi je nosila u revije za Versace, Alexandera McQueena, Balmaina i Lanvina.

- Još uvijek uživam u tome, ali je živce! Jer imam 51 godinu i hodam s djevojkama od 18 - rekla je Naomi koja je rekla da potiče mlade djevojke da daju sve od sebe.

- Super je biti s ovim mladim 'unukama' u mojim godinama, ali moram reći da sam na jednoj od revija bila kao: 'Ma daj, cure! Podignite te noge! Zašto hodate tako sporo?’ Definitivno osjećam da je moje vrijeme bilo radosnije. Nasmiješili smo se. Moramo pokazati svoju osobnost - rekla je iskreno Naomi.

Naomi, Linda, Cindy, Christy osvojile su revije devedesetih godina, a manekenka je izjavila da su i dalje u dobrim odnosima te da imaju zajednički grupni razgovor.

- Bilo je to nevjerojatno vrijeme, ali smo naporno radili. I koliko god promjena odjeće, koliko revija, nikad nismo rekle da smo umorne. Svima nam se to svidjelo i održavale smo energiju jedne drugima. Radili smo osam revija dnevno, a onda bismo navečer išli slaviti s dizajnerima. Ponekad se pitam mogu li sada modeli mogli držati korak s nama – rekla je manekenka.