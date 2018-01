Napala Franca: 'Nemaš pravo reći da si protiv zlostavljanja'

Stotine tisuća žena u subotu je izašlo na ulice svjetskih gradova. Povodom druge godišnjice inauguracije Donalda Trumpa za američkog predsjednika, diljem Sjedinjenih država, ali i svijeta, organizirale su Ženski marš.

Vlasti su procijenile da je više od 100.000 ljudi prisustvovalo njujorškom skupu te da se u Los Angelesu pojavilo oko 300.000 ljudi.

Žene su lani marševima pokušavale pokazati kako se ne slažu s Trumpovom inauguracijom, a organizatori na ovogodišnje prosvjede gledaju kao na nacionalni politički skup. Demokratski izabrani dužnosnici i liberalno orijentirane zvijezde pozivale su sudionike da svoju frustraciju Trumpom preusmjere na izbore u studenom, kada se demokrati nadaju kako će preuzeti kontrolu nad kongresima, guvernerstvima i državnim zakonima.

Govoreći na jednom od skupova Ženskog marša, glumica Scarlett Johansson (33) komentirala je izjavu Jamesa Franka (39) da podržava "Time's Up Movement", organizaciju koja se bavi borbom protiv seksualnog zlostavljanja.

- Kako netko može javno stajati uz organizaciju koja žrtvama seksualnog zlostavljanja pruža podršku, ako taj privatno zlostavlja sve koji nemaju moć? - pitala je Johansson.

Iako glumca nije oslovila imenom, njeni poznanici potvrdili su kako se radi o Francu.

Francova izjava navela ju je da promisli.

- Iznenada sam ponovno imala 19 godina. Počela sam se sjećati svih muškaraca koji su iskoristili činjenicu da sam mlada žena koja još nije imala alate za reći ne i koja nije mogla razumjeti vrijednost vlastitog samopoštovanja - rekla je glumica.

Priznala je kako je i sama imala problema sa zlostavljanjem.

- Imala sam mnogo osobnih i profesionalnih odnosa gdje je moć dinamičnosti bila toliko daleko da sam morala stvoriti pripovijest kako sam cool djevojka koju se moglo natezati, a to je ponekad ugrožavalo ono što mi se čini pravim - ispričala je Johansson.

Okupljenima je poručila kako odbija kompromitirati svoj vlastiti glas i instinkte, koji su u mnoštvu odjeknuli preko njezinih vršnjakinja, uključujući Natalie Portman, Constance Wu i Viola Davis.

- Nema više osjećaja krivnje zbog ranjavanja osjećaja nekoga tko me povrijedio. Obećala sam si da ću biti odgovorna prema samoj sebi, a da bih to bila, najprije moram svoje instinkte - zaključila je gumica.

Yes, Scarlett Johansson was calling out James Franco in her Women's March speech: “I want my pin back” https://t.co/WqyKYGQfxG pic.twitter.com/nT8AbOGQaP