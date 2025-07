Napali su je zbog kilaže, a ona im odgovorila: Prolazim kroz jedno od najbolnijih razdoblja

Glumica Kate Beckinsale (51) našla se na meti kritika zbog svog izgleda, ali umjesto da ostane tiha, odlučila je iskreno progovoriti. U dirljivoj, ali odlučnoj poruci otkrila je da iza fizičkih promjena stoje mjeseci duboke boli, tuge i stresa.

Sve je počelo kad je Kate podijelila nekoliko fotografija u bikiniju. Iako je objava ubrzo uklonjena, pažnju je privukao komentar jednog pratitelja koji je napisao: 'Dušo, mislim da imaš problem. Ne izgledaš dobro, treba ti pomoć.'

Foto: Instagram

Kate nije ostala tiha.

- Da, imam. Prolazim kroz jedno od najbolnijih razdoblja u životu. Tijelo sve pamti - odgovorila je.

Time se osvrnula na poznatu knjigu 'The Body Keeps the Score', koja govori o načinu na koji tijelo pamti traume i stres. Iako nije ulazila u detalje, već je ranije otkrila da je prošla kroz niz tragedija, smrt voljenog očuha Roya Battersbyja te majčinu dijagnozu raka u četvrtom stadiju.

Foto: Instagram

U ožujku ove godine završila je i u bolnici zbog puknuća jednjaka, a njezina borba nije bila vidljiva javnosti sve dosad. Unatoč kritikama, mnogi su stali u njezinu obranu.

- Ne komentiraj tuđe tijelo, ne znaš što se događa iza zatvorenih vrata - poručila je jedna pratiteljica, dok su drugi naglasili koliko je hrabro otvoriti se na taj način.

Foto: Instagram

Na prijašnje komentare o 'pretjeranom mršavljenju', Kate je već jednom odgovorila bez dlake na jeziku: 'Ako to nije kritika, onda je pasivno-agresivan, nepotreban komentar osobe koja ne zna ništa o meni. Sljedeći put, zadrži to za sebe.'