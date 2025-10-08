Antonija je osvojila imunitet u 'MasterChefu'! 'Jako je dobar osjećaj imati ovu karticu...'

U morskom izazovu u 'MasterChefu' najveći uspjeh postigla je Antonija Rittuper, čije je jelo proglašeno najboljim i donijelo joj zlatnu karticu imuniteta. Uz nju su se posebno istaknule Danijela Blažević i Endrina Muqaj, dok su najlošije jelo pripremili Renata Burić, Ivan Capan, Zoran Đošić, Egon Jurić, Krunoslav Jarić i Vjekoslav Krsnik, koji će se zajedno suočiti u stres testu.

Tema dana bila je marenda, a kutija iznenađenja izazvala je iznenađenje i nervozu među kandidatima. Chef Stjepan Vukadin zatražio je da u 50 minuta pripreme jelo koje će istinski dočarati okuse mora.

Među tanjurima koji su oduševili žiri istaknula su se tri - Danijelin, Endrinin i Antonijin.

- Napravili ste nam marendu koja ima glavu i rep, koja vizualno dobro izgleda, kompleksna je i iskoristili ste dobro svih 50 minuta - pohvalio ih je Stjepan.

Foto: NOVA TV

Danijela je skromno priznala: 'Sad mi ovo daje krila, osjećaj da mogu više.'

Chefovi su posebno izdvojili Endrinu, koja je, prema Stjepanu 'pogodila okuse mora, Dalmacije i konobe', no pobjedu je na kraju morala prepustiti Antoniji.

- Sa zadovoljstvom joj predajem karticu imuniteta - rekla je uz osmijeh Endrina.

Antonija, nova vlasnica zlatne kartice, nije skrivala uzbuđenje: 'Jako je dobar osjećaj imati ovu karticu.' Chefovi su jednoglasno zaključili da je upravo njezino jelo bilo najkompletnije, najuravnoteženije i da je savršeno prikazalo marendu u modernom ruhu.

Foto: NOVA TV

S druge strane našla su se jela koja nisu zadovoljila kriterije. Renatino jelo bilo je preslano i prekiselo.

- Definitivno ne plivam dobro u moru - priznala je Renata.

Kod Ivana je sve bilo suho i bez smisla.

- Napravio sam loše jelo i u usporedbi s drugima je među najlošijima - rekao je iskreno.

Foto: NOVA TV

Zoranovo jelo chef Goran Kočiš je opisao riječima: 'pohana trilogija - ne znam kako to drugačije nazvati'.

Chef Mario Mihelj istaknuo je i pozitivne pomake među kandidatima, posebno pohvalivši Josipa: 'Nisi najbolji, ali želim te pohvaliti. Tvoj tanjur izgledao je jako dobro. Vidi se napredak, želja i priprema.'

Josip je na to odgovorio iskreno i s osmijehom: 'Euforija u glavi, u srcu! Veselije ne može, nisam očekivao ovakav kompliment - to mi daje krila.'

Na kraju dana, Antonijina pobjeda potvrdila je koliko se trud, fokus i razumijevanje namirnica isplate, dok će se oni manje uspješni morati dokazati u nadolazećem stres testu.

Foto: NOVA TV