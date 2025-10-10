Novi izazovi u MasterChefu: Za kandidate nema opuštanja, evo koji će novi zadatak dobiti...

U nadolazećem kulinarskom izazovu pred natjecateljima MasterChefa će se otvoriti tri morske mogućnosti – svaka sa svojim karakterom, teksturom i izazovima. Pobjednica prethodnog kuhanja, Antonija Rittuper, imat će moć odlučiti koju će od ponuđene tri glavne namirnice tko pripremati i kojim će putem krenuti. Ispod tri zvona skrivati će se tri jela, a svako od njih donijet će potpuno drukčiju priču mora.

Prvo će zvono podići chef Goran Kočiš i otkriti oradu u spoju s pasatom. Meso bijele ribe je, kako će Goran objasniti, kompaktnije i finog, slatkastog i laganog okusa. Taj spoj lakoće i kompaktnosti bit će test preciznosti, ravnoteže i tehnike. Drugo će zvono otkriti chef Stjepan Vukadin, a pod njim će se skrivati plava riba, skuša, u odvažnoj kombinaciji s pekmezom od šljiva. Treće će zvono otkriti chef Mario Mihelj, a ispod njega će zasjati škampi i riža. „Škampi mi se od sve tri namirnice čine najizazovniji“, reći će Antonija, svjesna težine izbora koji je pred njom.

Foto: Nova Tv

Za svoj, donosno Stjepanov će tim odlučiti da priprema oradu, škampi će pripasti Goranovu, a skuša Mariovu timu. „Čim je rekla škampi, pao mi je mrak na oči“, priznat će Jurica Jurašković, dok će Danijela Blažević uz osmijeh komentirati: „Odlično, imam već plejting u glavi.“

„U prošlom izazovu sam samo mislila da ne želim biti najgora, a sada sam promijenila stav i želim biti najbolja“, izgovorit će Anamarija Hlevnjak, najavljujući novu razinu ambicije. Antonija će dobiti i mogućnost ne kuhanja, no odlučit će ponovno stati za radnu jedinicu.

Foto: Nova Tv

No, iznenađenja se neće zaustaviti na tome. U ladici će Antonija pronaći dodatni zadatak: svaka će skupina morati kuhati s temperaturnim ograničenjem. Polovica će kuhara obrađivati svoje morske plodove ispod 100 stupnjeva, a druga polovica iznad te granice. Bit će to kuhanje pod pritiskom, a svaka pogrešna temperatura značit će korak bliže odlasku iz natjecanja.

Foto: Nova Tv

Šezdeset minuta, tri morske baze i jedno pitanje koje će visjeti u zraku: tko će kuhati do sto, a tko iznad sto stupnjeva?