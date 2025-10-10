Polovica će kuhara obrađivati svoje morske plodove ispod 100 stupnjeva, a druga polovica iznad te granice. Bit će to kuhanje pod pritiskom, a svaka pogrešna temperatura značit će korak bliže odlasku iz natjecanja
Novi izazovi u MasterChefu: Za kandidate nema opuštanja, evo koji će novi zadatak dobiti...
U nadolazećem kulinarskom izazovu pred natjecateljima MasterChefa će se otvoriti tri morske mogućnosti – svaka sa svojim karakterom, teksturom i izazovima. Pobjednica prethodnog kuhanja, Antonija Rittuper, imat će moć odlučiti koju će od ponuđene tri glavne namirnice tko pripremati i kojim će putem krenuti. Ispod tri zvona skrivati će se tri jela, a svako od njih donijet će potpuno drukčiju priču mora.
Prvo će zvono podići chef Goran Kočiš i otkriti oradu u spoju s pasatom. Meso bijele ribe je, kako će Goran objasniti, kompaktnije i finog, slatkastog i laganog okusa. Taj spoj lakoće i kompaktnosti bit će test preciznosti, ravnoteže i tehnike. Drugo će zvono otkriti chef Stjepan Vukadin, a pod njim će se skrivati plava riba, skuša, u odvažnoj kombinaciji s pekmezom od šljiva. Treće će zvono otkriti chef Mario Mihelj, a ispod njega će zasjati škampi i riža. „Škampi mi se od sve tri namirnice čine najizazovniji“, reći će Antonija, svjesna težine izbora koji je pred njom.
Za svoj, donosno Stjepanov će tim odlučiti da priprema oradu, škampi će pripasti Goranovu, a skuša Mariovu timu. „Čim je rekla škampi, pao mi je mrak na oči“, priznat će Jurica Jurašković, dok će Danijela Blažević uz osmijeh komentirati: „Odlično, imam već plejting u glavi.“
„U prošlom izazovu sam samo mislila da ne želim biti najgora, a sada sam promijenila stav i želim biti najbolja“, izgovorit će Anamarija Hlevnjak, najavljujući novu razinu ambicije. Antonija će dobiti i mogućnost ne kuhanja, no odlučit će ponovno stati za radnu jedinicu.
No, iznenađenja se neće zaustaviti na tome. U ladici će Antonija pronaći dodatni zadatak: svaka će skupina morati kuhati s temperaturnim ograničenjem. Polovica će kuhara obrađivati svoje morske plodove ispod 100 stupnjeva, a druga polovica iznad te granice. Bit će to kuhanje pod pritiskom, a svaka pogrešna temperatura značit će korak bliže odlasku iz natjecanja.
Šezdeset minuta, tri morske baze i jedno pitanje koje će visjeti u zraku: tko će kuhati do sto, a tko iznad sto stupnjeva?
