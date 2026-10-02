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GASTRODUEL SE NASTAVLJA

Napeto u MasterChefu! Prazna knedla i suze u novoj epizodi: 'Bojim se da ćemo opet izgubiti'

Piše 24sata,
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Napeto u MasterChefu! Prazna knedla i suze u novoj epizodi: 'Bojim se da ćemo opet izgubiti'
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Foto: Nova TV
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Hoće li prazna knedla crvene koštati pobjede ili će njihova ostala jela ipak biti dovoljna da nadmaše samouvjerene plave, pokazat će odluka chefova...

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Plavi i crveni tim u MasterChefu večeras nastavljaju svoj gastroduel. Dok će plavi pred žiri nakon kuhanja stati puni samopouzdanja, u crvenom timu problemi u komunikaciji sve će više izlaziti na površinu, a najveći problem bit će prazna knedla koja će završiti na tanjuru chefa Gorana Kočiša.

- Ja sam dobio samo tijesto, knedla je bila prazna. Tijesto je bilo fantastično, prezle su bile vrh, ali unutra su bile prazne. Skoro sam plakao - reći će Goran, a Filip koji će voditi crveni tim doslovno će i zaplakati.

Foto: Nova TV

Poseban izazov crvenima predstavljat će knedle s voćnim punjenjem koje će pripremati Miro i Danijela. „Nisam baš upoznat s knedlama i ne znam ih raditi“, priznat će Miro, pa će mu u pomoć uskočiti Danijela. Plavi će, s druge strane, biti posebno zadovoljni svojom gregadom. „Gregada je mirisala kao jedan dobar parfem i govorila je sto jezika“, slikovito će je opisati Monika koja vodi plavi tim.

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Nakon završetka kuhanja optimizam plavih neće splasnuti. „Sigurna sam da ćemo biti pobjednički tim“, poručit će Monika, dok će Filip situaciju u crvenom timu vidjeti sasvim drugačije: „Strah me da ćemo ovaj izazov opet izgubiti.“

Foto: Nova TV

Chefovi će tijekom kušanja primijetiti jasnu razliku u funkcioniranju dviju ekipa. „Što se tiče organizacije, plavi tim je to mirno odradio. Moj dojam je da ste organizacijski to lijepo odradili. Što se tiče crvenog tima, nešto je bilo u zraku i na tome bi trebalo poraditi“, komentirat će Goran.

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Hoće li prazna knedla crvene koštati pobjede ili će njihova ostala jela ipak biti dovoljna da nadmaše samouvjerene plave, pokazat će odluka chefova.

Foto: Nova TV

Kako će izgledati završetak gastroduela i tko će odnijeti pobjedu, ne propustite pogledati u novoj epizodi MasterChefa večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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