Napeto u MasterChefu! Prazna knedla i suze u novoj epizodi: 'Bojim se da ćemo opet izgubiti'

Plavi i crveni tim u MasterChefu večeras nastavljaju svoj gastroduel. Dok će plavi pred žiri nakon kuhanja stati puni samopouzdanja, u crvenom timu problemi u komunikaciji sve će više izlaziti na površinu, a najveći problem bit će prazna knedla koja će završiti na tanjuru chefa Gorana Kočiša.

- Ja sam dobio samo tijesto, knedla je bila prazna. Tijesto je bilo fantastično, prezle su bile vrh, ali unutra su bile prazne. Skoro sam plakao - reći će Goran, a Filip koji će voditi crveni tim doslovno će i zaplakati.

Foto: Nova TV

Poseban izazov crvenima predstavljat će knedle s voćnim punjenjem koje će pripremati Miro i Danijela. „Nisam baš upoznat s knedlama i ne znam ih raditi“, priznat će Miro, pa će mu u pomoć uskočiti Danijela. Plavi će, s druge strane, biti posebno zadovoljni svojom gregadom. „Gregada je mirisala kao jedan dobar parfem i govorila je sto jezika“, slikovito će je opisati Monika koja vodi plavi tim.

Nakon završetka kuhanja optimizam plavih neće splasnuti. „Sigurna sam da ćemo biti pobjednički tim“, poručit će Monika, dok će Filip situaciju u crvenom timu vidjeti sasvim drugačije: „Strah me da ćemo ovaj izazov opet izgubiti.“

Foto: Nova TV

Chefovi će tijekom kušanja primijetiti jasnu razliku u funkcioniranju dviju ekipa. „Što se tiče organizacije, plavi tim je to mirno odradio. Moj dojam je da ste organizacijski to lijepo odradili. Što se tiče crvenog tima, nešto je bilo u zraku i na tome bi trebalo poraditi“, komentirat će Goran.

Hoće li prazna knedla crvene koštati pobjede ili će njihova ostala jela ipak biti dovoljna da nadmaše samouvjerene plave, pokazat će odluka chefova.

Foto: Nova TV

Kako će izgledati završetak gastroduela i tko će odnijeti pobjedu, ne propustite pogledati u novoj epizodi MasterChefa večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play!