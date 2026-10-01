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Pobjeda nosi privilegiju! Zeleni tim neće kuhati u MasterChefu večeras, plavi će u novi izazov

Piše 24sata,
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Pobjeda nosi privilegiju! Zeleni tim neće kuhati u MasterChefu večeras, plavi će u novi izazov
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Foto: Nova TV
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Plavi i crveni tim dobit će priliku odlučiti žele li zadržati dosadašnje vođe. Crveni će ponovno povjerenje dati Filipu Krupskom, koji najavljuje drugačiji pristup

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Novi izazov u MasterChef kuhinji počet će iznenađenjem jer će, umjesto tri, kandidate dočekati samo dvije radne jedinice. Razlog će ubrzo otkriti chef Mario Mihelj: pobjeda zelenog tima u prethodnom izazovu donijela im je vrijednu privilegiju. „Danas ne krećemo ispočetka, nego nastavljamo tamo gdje je prošli izazov završio, jer u MasterChefu svaka odluka ima posljedicu, a svaka pobjeda donosi privilegiju. Jedan tim neće kuhati – zeleni. Kuhaju samo plavi i crveni tim“, objasnit će Mario.

Foto: Nova TV

„To je lijepa nagrada“, zadovoljno će zaključiti Ena Kokanović Nagy, koja je u pobjedu prošloga puta odvela zeleni tim. Njezin će tim stoga novi okršaj pratiti s galerije, a tamo će im se pridružiti mentor Goran Kočiš te ih usmjeriti na detalje koje vrijedi pratiti u radu konkurentskih timova.

PROMJENE U KUHINJI Zeleni tim odnio pobjedu u timskom izazovu MasterChefa, no bilo je iznenadnih transfera
Zeleni tim odnio pobjedu u timskom izazovu MasterChefa, no bilo je iznenadnih transfera

Plavi i crveni tim dobit će priliku odlučiti žele li zadržati dosadašnje vođe. Crveni će ponovno povjerenje dati Filipu Krupskom, koji najavljuje drugačiji pristup: „Neću biti toliko blag kao prošli put. Bit će vatreno“, a za svog pomoćnika izabrat će novopečenog člana crvenih, Miru Gudelja Marjanovića.

Foto: Nova TV

U plavom timu slijedi promjena. „Mijenjamo strategiju. Tim će voditi Monika Bačić, a ja ću kuhati“, objasnit će dosadašnji vođa Juan Jose Nunez Andrade. Monika će za pomoćnika izabrati Liberija Crnčevića. „Počašćen sam i motiviran da pomognem i pokažem da mi je jučer samo bio loš dan“, poručit će Liberije.

Foto: Nova TV

Kako će izgledati ovaj dvoboj ne propustite pogledati u novoj epizodi MasterChefa večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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