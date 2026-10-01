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Zakuhalo se u crvenom timu MasterChefa: Filip nije znao odgovor, Mario ga upozorio

Piše 24sata,
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Zakuhalo se u crvenom timu MasterChefa: Filip nije znao odgovor, Mario ga upozorio
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Foto: NOVA TV
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Kako će završiti ovo kuhanje ne propustite doznati u sljedećoj epizodi MasterChefa na Novoj TV, a već sada na Nova Play

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Kandidate MasterChefa u novom timskom izazovu dočekale su samo dvije radne jedinice, što je odmah izazvalo iznenađenje. Razlog tome ležao je u pobjedi zelenog tima u prethodnom izazovu, čime su njegovi članovi dobili privilegiju promatrati kuhanje s galerije, dok su se za pobjedu borili samo plavi i crveni. Timovi su prije početka dobili mogućnost zadržati dosadašnje vođe ili odabrati nove. Crveni su nastavili s Filipom Krupskim. Plavi su, pak, odlučili promijeniti strategiju te su umjesto Juana odabrali Moniku.

Zadatak im je bio pripremiti pogačice od čvaraka s umakom od svježeg sira, gregadu te knedle sa šljivama. „Držimo se čiste srži kuhanja“, poručio je Stjepan, a natjecatelji su za pripremu imali 90 minuta. Vođe timova ni ovoga puta nisu smjeli kuhati, već isključivo organizirati i usmjeravati ostale članove.

Foto: NOVA TV

Upravo se Filipovo vođenje ubrzo našlo pod povećalom. Kada ga je Mario pitao o ribi koju tim priprema za gregadu, Filip nije znao odgovor te je Marija uputio na Mirjanu. „Chef mora znati svaki korak o svakom jelu“, upozorio ga je Mario.

Probleme u komunikaciji crvenih primijetili su i zeleni s galerije, kojima se pridružio njihov mentor Goran. „Filip ima svoju viziju, ali je na loš način prenosi drugima. Trebao bi biti odrješitiji“, komentirao je Matija.

Foto: NOVA TV

Dok plavi pokušavaju dokazati da će im promjena vodstva donijeti rezultat, crveni se ponovno moraju boriti s organizacijom i komunikacijom u timu. Kako će završiti ovo kuhanje ne propustite doznati u sljedećoj epizodi MasterChefa na Novoj TV, a već sada na Nova Play.

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