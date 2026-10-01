Kako će završiti ovo kuhanje ne propustite doznati u sljedećoj epizodi MasterChefa na Novoj TV, a već sada na Nova Play
Zakuhalo se u crvenom timu MasterChefa: Filip nije znao odgovor, Mario ga upozorio
Kandidate MasterChefa u novom timskom izazovu dočekale su samo dvije radne jedinice, što je odmah izazvalo iznenađenje. Razlog tome ležao je u pobjedi zelenog tima u prethodnom izazovu, čime su njegovi članovi dobili privilegiju promatrati kuhanje s galerije, dok su se za pobjedu borili samo plavi i crveni. Timovi su prije početka dobili mogućnost zadržati dosadašnje vođe ili odabrati nove. Crveni su nastavili s Filipom Krupskim. Plavi su, pak, odlučili promijeniti strategiju te su umjesto Juana odabrali Moniku.
Zadatak im je bio pripremiti pogačice od čvaraka s umakom od svježeg sira, gregadu te knedle sa šljivama. „Držimo se čiste srži kuhanja“, poručio je Stjepan, a natjecatelji su za pripremu imali 90 minuta. Vođe timova ni ovoga puta nisu smjeli kuhati, već isključivo organizirati i usmjeravati ostale članove.
Upravo se Filipovo vođenje ubrzo našlo pod povećalom. Kada ga je Mario pitao o ribi koju tim priprema za gregadu, Filip nije znao odgovor te je Marija uputio na Mirjanu. „Chef mora znati svaki korak o svakom jelu“, upozorio ga je Mario.
Probleme u komunikaciji crvenih primijetili su i zeleni s galerije, kojima se pridružio njihov mentor Goran. „Filip ima svoju viziju, ali je na loš način prenosi drugima. Trebao bi biti odrješitiji“, komentirao je Matija.
Dok plavi pokušavaju dokazati da će im promjena vodstva donijeti rezultat, crveni se ponovno moraju boriti s organizacijom i komunikacijom u timu. Kako će završiti ovo kuhanje ne propustite doznati u sljedećoj epizodi MasterChefa na Novoj TV, a već sada na Nova Play.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+