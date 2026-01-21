Napokon kreće snimanje filma o Ozzyju Osbourneu! 'Odabrali smo fenomenalnog glumca...'

Biografski film o životu Ozzyja Osbournea godinama je bio jedan od onih projekata za koje se činilo da će zauvijek ostati samo dobra ideja. Najavljivan, odgađan i gotovo zaboravljen, sad je napokon dobio ozbiljan zamah. Šest mjeseci nakon smrti legendarnog glazbenika, njegov sin Jack Osbourne potvrdio je da film ulazi u ključnu fazu i da je glumac koji će utjeloviti Princa tame odabran.

Prilikom nedavna gostovanja potvrdio je da je film, koji se u studiju Sony Pictures razvija već šest godina, ušao u novu fazu produkcije.

​- U punoj smo brzini s idućom fazom razvoja ovog filma. Riječ je o igranom filmu na kojem radimo sa Sonyjem već šest godina - rekao je Jack i dodao:

​- Odabrali smo glumca i ne mogu još ništa otkriti, ali radi se o fenomenalnom, fenomenalnom glumcu. Imamo i redatelja te trenutno radimo na novoj verziji scenarija.

Iako je Ozzyjev život bio sve samo ne miran, film neće biti još jedna ispričana rock-biografija o drogama i kaosu. Obitelj Osbourne od početka želi da u središtu priče bude odnos Ozzyja i Sharon Osbourne. Veza koja je, unatoč svemu, bila temelj njegova opstanka i karijere. Radnja će pratiti razdoblje od 1979. do 1999. godine, od odlaska iz Blacka Sabbatha do početka solo karijere pod Sharoninim vodstvom i njihova burnog, ali neraskidivog odnosa.

Scenarij potpisuje Lee Hall, autor filma Billy Elliot i biografije Eltona Johna Rocketmana, što dodatno diže očekivanja. Sharon je ranije jasno poručila da gledatelje ne čeka uglađena hollywoodska verzija stvarnosti.

​- Naš odnos je povremeno bio divlji, lud i opasan, ali naša neuništiva ljubav održala nas je zajedno. Ne želimo da film bude ispoliran i čist kao Bohemian Rhapsody. Ne radimo ga za djecu. Ovo je film za odrasle - rekla je bez zadrške.

