Obavijesti

Show

Komentari 1
SIN OTKRIO DETALJE

Napokon kreće snimanje filma o Ozzyju Osbourneu! 'Odabrali smo fenomenalnog glumca...'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Napokon kreće snimanje filma o Ozzyju Osbourneu! 'Odabrali smo fenomenalnog glumca...'
5
Foto: Fred Prouser

Jack Osbourne potvrdio je da je film, koji se u studiju Sony Pictures razvija već šest godina, ušao u novu fazu produkcije

Admiral

Biografski film o životu Ozzyja Osbournea godinama je bio jedan od onih projekata za koje se činilo da će zauvijek ostati samo dobra ideja. Najavljivan, odgađan i gotovo zaboravljen, sad je napokon dobio ozbiljan zamah. Šest mjeseci nakon smrti legendarnog glazbenika, njegov sin Jack Osbourne potvrdio je da film ulazi u ključnu fazu i da je glumac koji će utjeloviti Princa tame odabran.

NEPLANIRANO 'Princ tame' je prije 44 godine ispisao povijest bizarnim činom, evo što se točno tada dogodilo
'Princ tame' je prije 44 godine ispisao povijest bizarnim činom, evo što se točno tada dogodilo

Prilikom nedavna gostovanja potvrdio je da je film, koji se u studiju Sony Pictures razvija već šest godina, ušao u novu fazu produkcije.

​- U punoj smo brzini s idućom fazom razvoja ovog filma. Riječ je o igranom filmu na kojem radimo sa Sonyjem već šest godina - rekao je Jack i dodao:

​- Odabrali smo glumca i ne mogu još ništa otkriti, ali radi se o fenomenalnom, fenomenalnom glumcu. Imamo i redatelja te trenutno radimo na novoj verziji scenarija.

FILE PHOTO: OSBOURNE FAMILY ARRIVES FOR EMMY AWARDS.
Foto: Fred Prouser

Iako je Ozzyjev život bio sve samo ne miran, film neće biti još jedna ispričana rock-biografija o drogama i kaosu. Obitelj Osbourne od početka želi da u središtu priče bude odnos Ozzyja i Sharon Osbourne. Veza koja je, unatoč svemu, bila temelj njegova opstanka i karijere. Radnja će pratiti razdoblje od 1979. do 1999. godine, od odlaska iz Blacka Sabbatha do početka solo karijere pod Sharoninim vodstvom i njihova burnog, ali neraskidivog odnosa.

Scenarij potpisuje Lee Hall, autor filma Billy Elliot i biografije Eltona Johna Rocketmana, što dodatno diže očekivanja. Sharon je ranije jasno poručila da gledatelje ne čeka uglađena hollywoodska verzija stvarnosti.

​- Naš odnos je povremeno bio divlji, lud i opasan, ali naša neuništiva ljubav održala nas je zajedno. Ne želimo da film bude ispoliran i čist kao Bohemian Rhapsody. Ne radimo ga za djecu. Ovo je film za odrasle - rekla je bez zadrške.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Kolinda se okupala na Antarktici, pogledajte skok u ledenu vodu: Jedan, dva, tri!
TRENUTAK ZA PAMĆENJE

FOTO Kolinda se okupala na Antarktici, pogledajte skok u ledenu vodu: Jedan, dva, tri!

Bivša predsjednica RH javila se s Antarktike, a potom je s gumenjaka skočila u ledeno more. Skok je bio kratak i pod nadzorom, ali dovoljan da se pretvori u jedan od najupečatljivijih trenutaka cijelog putovanja
Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu' za 24sata: Da nema showa možda se nikad ne bi upoznali
RASPLAKALI KANDIDATE

Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu' za 24sata: Da nema showa možda se nikad ne bi upoznali

Jedini par sezone, koji je i danas zajedno, ispričao je kako se ljubav odvija i iza kamera. Obitelji su njihovu vezu odlično primile, a zadovoljna su i njihova djeca
FOTO U 'Život na vagi' Katarina je ušla s 213 kila: Danas je ona neprepoznatljiva, ovako izgleda
VESELA SPLIĆANKA

FOTO U 'Život na vagi' Katarina je ušla s 213 kila: Danas je ona neprepoznatljiva, ovako izgleda

Splićanka je pokazala nevjerojatnu snagu volje te je do finalnog vaganja skinula ukupno 45,9 kilograma, od čega 31,7 tijekom samog boravka u kući

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026