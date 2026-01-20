'Princ tame' je prije 44 godine ispisao povijest bizarnim činom, evo što se točno tada dogodilo

Svijet ga smatra jednim od začetnika heavy metal glazbe, poznat je bio po svojim ovisnostima, neobičnoj obiteljskoj dinamici i reality showu, a posljednjih godina života Ozzy Osbourne se borio s opakom bolešću. Uz sve to glavni je "krivac" za neke od najluđih trenutaka u povijesti glazbe.

Početkom 80-ih godina Ozzy je postao poznat po ritualu na koncertima koji nije svima uvijek najbolje "sjeo". Publiku je gađao sirovim mesom, a na pozornicu su mu dolijetali svakakvi predmeti s kojima se tijekom nastupa glupirao.

Tijekom koncerta 20. siječnja 1982. godine u Des Moines Veterans Memorial Auditoriumu u Iowi netko je na pozornicu bacio pravog šišmiša, za kojeg je pjevač Black Sabbatha mislio da je igračka. Šišmišu je odgrizao glavu i na opće zaprepaštenje publike pjevaču su se usta ispunila krvlju.

O tom incidentu Ozzy je pričao u dokumentarcu "The Nine Lives of Ozzy Osbourne" iz 2020. godine.

- Mislio sam da je šišmiš zapravo gumena igračka. Uzeo sam ga s poda, stavio u usta, zagrizao te sam tek onda shvatio što sam zapravo učinio - komentirao je onda. Otišao je u bolnicu čim je koncert završio te je dobio cjepivo protiv bjesnoće. U dokumentarcu je objasnio i kako je došao na ideju da na svoje obožavatelje baca sirovo meso.

Foto: Jim Ruymen

- Uvijek sam volio stare filmove koji su nerijetko imali scene s tučnjavom pitama. Došla mi je ideja da umjesto pita, na publiku bacam komade životinja. Mislio sam u tom trenutku da je to urnebesno smiješno. Netko je jednom na pozornicu bacio živu žabu. Bila je to najveća žaba koju sam u životu vidio - govorio je slavni glazbenik.

Zbog incidenta sa šišmišem Ozzy je postao popularniji nego što je bio, no brzo se zasitio svega. Pričao je kako je publika imala luda očekivanja da radi još nevjerojatnije stvari, no on nije htio ići predaleko.

Tijekom turneje s bendom Mötley Crüe sredinom 80-ih navodno je ušmrkao mrave, no kasnije je tvrdio da se toga ne sjeća. Bubnjar benda Tommy Lee javno je rekao da se to stvarno dogodilo, a komentirao je da se zbivalo mnogo neobičnih stvari o kojima vjerojatno nitko nikada neće ni govoriti u javnosti.

Slavni Ozzy preminuo je prošle godine, a njegova smrt potresla je milijune obožavatelja diljem svijeta.