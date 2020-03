Napravili su himnu karantene: Ostani zdrav, nemoj se zarazit

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Bulić opjevao džemper Ivane Vide: 'Što ću sada, tuga vlada'

Dok svijetom vlada pandemija, ljudima je najpotrebniji smijeh, a to najbolje zna legendarna splitska grupa TBF i Luka Bulić. Oni su snimili pjesmu posvećenu korona virusu.

- Za himnu karantene na daljinu se okupio TBF s tri strane i ja na četvrtoj - napisao je Bulić na Facebooku.

Riječ je o remakeu poznatog TBF-ova hita 'Pozitivan stav', ali sada su stihovi posvećeni korona virusu, a ne HIV-u o čemu su TBF-ovci pjevali u originalnoj verziji.

Foto: Screenhoot/Youtube

Novi Bullhit ima već preko 100 tisuća pregleda na YouTubeu, a na Facebooku je podijeljen osam tisuća puta.

Foto: Screenshot/youTube

'Kraljevi', 'Genijalci', 'Stožer će uskoro objavit upute kako se čuvati od ove pjesme... Ali nema spasa, svi će se zaraziti', samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

TEKST PJESME:

Žele je bija krele, to je bila strahota... Mislija je da je veći o’ života... Ignorira vijesti, Italiju, Wuhan... Za upozorenja bija gluv ka tetrijeb gluhan... Govorija sebi: virus nema takvu moć! Ako će i doć, proć će za jednu noć! Ma kakva izolacija, za to mu njegov puca, nema veze to šta tu i tamo zakašljuca! Prošeta se korzon, rivon ili špicon, obavezno zadrži se u ćakuli s dicon! Onda ga je počelo u prsima stezat al’ Žele je odlučija da se neće prestat zezat! Zaključa bi stan, izaša bi van, na kavama bi sidija četri put na dan... Al’ nasta je problem, nikog nije moga sresti, danima je bija jedini na cesti! I napokon mu došlo iz guzice u glavu! Skupija se doma, proživljava dramu pravu! I mislija je u bunilu u karanteni: O, jebenti sriću, od svih ljudi, di baš meni! Pozitivan stav, nemoj biti minus! Ostani zdrav, nemoj skupit virus! Pozitivan stav, al moraš se pazit! Ostani zdrav, nemoj se zarazit! I dabome, oko korone slušaj doktore, a ne morone!

POGLEDAJTE VIDEO: