Narine Abgaryan svojim je romanom 'Simon' obogatila program Slavenski đardin

Sedmog dana 31. Sa(n)jam knjige u Istri armenska književnica Narine Abgaryan svojim je romanom 'Simon' (Hena com, prev. Tatjana Radmilo) obogatila program Slavenski đardin, koji vodi Ivana Peruško, a uz njih je bila i prevoditeljica Tatjana Radmilo.

- Narine Abgaryan ima nevjerojatnu vještinu da najokrutnije situacije u životu opisuje s mnogo razumijevanja, suosjećanja, ali bez patetičnosti - rekla je Ivana Peruško te istaknula kako su jednostavnost, univerzalnost i empatičnost glavne značajke njezinih književnih djela.

Narine Abgaryan u svojim knjigama piše o rodnoj Armeniji, no njezine su knjige napisane na ruskom. U razgovoru s Ivanom Peruško autorica se osvrnula i na svoju ljubav prema ruskom jeziku, koji se danas, nažalost, vezuje za zločine koje čine Putin i njegovi sljedbenici.

- Trenutačno pišem još jednu knjigu i vrlo sam ljuta dok je pišem jer mislim da lošim ljudima ne bi trebalo davati nešto dobro, oni nemaju pravo na to. Mislim da svi Ukrajinci polažu mnogo veće pravo na ruski jezik nego Putin i njegovi suradnici - rekla je Narine Abgaryan.

Foto: Sasa Miljevic

Njezine knjige također sadrže nevjerojatan balans između tragičnog i komičnog, što je, kako je ispričala autorica, tipična karakteristika Armenaca:

- Moj je djed tvrdio kako su Armenci preživjeli zahvaljujući svojoj tragikomičnoj prirodi, toj sposobnosti da pronađemo nešto smiješno čak i tamo gdje toga nema. To je nešto što mi je ostalo još od djetinjstva, često sam tome svjedočila.

Foto: Sasa Miljevic

U programu Nemiri sudjelovala je ikona suvremene talijanske književnosti Dacia Maraini, koja je u razgovoru s Andreom Matoševićem predstavila svoju knjigu 'Dragi Pier Paolo' (Disput, prev. Ita Kovač), epistolarni roman koji je posvetila bliskom prijatelju i jednom od najvećih intelektualaca Italije - Pieru Paolu Pasoliniju.

Foto: Sasa Miljevic