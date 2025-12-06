Obavijesti

Show

Komentari 0
31. Sa(n)jam knjige u Istri

Narine Abgaryan svojim je romanom 'Simon' obogatila program Slavenski đardin

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: 2 min
Narine Abgaryan svojim je romanom 'Simon' obogatila program Slavenski đardin
3
Foto: Sasa Miljevic

Narine Abgaryan u svojim knjigama piše o rodnoj Armeniji, no njezine su knjige napisane na ruskom. Sadrže nevjerojatan balans između tragičnog i komičnog, što je, kako je ispričala, tipična karakteristika Armenaca

Sedmog dana 31. Sa(n)jam knjige u Istri armenska književnica Narine Abgaryan svojim je romanom 'Simon' (Hena com, prev. Tatjana Radmilo) obogatila program Slavenski đardin, koji vodi Ivana Peruško, a uz njih je bila i prevoditeljica Tatjana Radmilo.

- Narine Abgaryan ima nevjerojatnu vještinu da najokrutnije situacije u životu opisuje s mnogo razumijevanja, suosjećanja, ali bez patetičnosti - rekla je Ivana Peruško te istaknula kako su jednostavnost, univerzalnost i empatičnost glavne značajke njezinih književnih djela.

31. SA(N)JAM KNJIGE Damir Karakaš u Puli: Čitatelja ne stavljam u tračnice...
Damir Karakaš u Puli: Čitatelja ne stavljam u tračnice...

Narine Abgaryan u svojim knjigama piše o rodnoj Armeniji, no njezine su knjige napisane na ruskom. U razgovoru s Ivanom Peruško autorica se osvrnula i na svoju ljubav prema ruskom jeziku, koji se danas, nažalost, vezuje za zločine koje čine Putin i njegovi sljedbenici.

- Trenutačno pišem još jednu knjigu i vrlo sam ljuta dok je pišem jer mislim da lošim ljudima ne bi trebalo davati nešto dobro, oni nemaju pravo na to. Mislim da svi Ukrajinci polažu mnogo veće pravo na ruski jezik nego Putin i njegovi suradnici - rekla je Narine Abgaryan.

Pula: Narine Agaryan na pulskom Sajmu knjige
Foto: Sasa Miljevic

Njezine knjige također sadrže nevjerojatan balans između tragičnog i komičnog, što je, kako je ispričala autorica, tipična karakteristika Armenaca:

- Moj je djed tvrdio kako su Armenci preživjeli zahvaljujući svojoj tragikomičnoj prirodi, toj sposobnosti da pronađemo nešto smiješno čak i tamo gdje toga nema. To je nešto što mi je ostalo još od djetinjstva, često sam tome svjedočila.

Pula: Narine Agaryan na pulskom Sajmu knjige
Foto: Sasa Miljevic

U programu Nemiri sudjelovala je ikona suvremene talijanske književnosti Dacia Maraini, koja je u razgovoru s Andreom Matoševićem predstavila svoju knjigu 'Dragi Pier Paolo' (Disput, prev. Ita Kovač), epistolarni roman koji je posvetila bliskom prijatelju i jednom od najvećih intelektualaca Italije - Pieru Paolu Pasoliniju.

Pula: Narine Agaryan na pulskom Sajmu knjige
Foto: Sasa Miljevic

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Maja Šuput prije četiri godine hvalila Jakova Jozinovića: 'Ja ovo uopće nisam očekivala...'
očarao žiri

Maja Šuput prije četiri godine hvalila Jakova Jozinovića: 'Ja ovo uopće nisam očekivala...'

Jakov je gledateljima postao poznat 2021. godine kada se, kao 16-godišnjak, pojavio u showu "Supertalent" i izveo kultnu pjesmu "Bohemian Rhapsody" grupe Queen
Prepuna Arena u glas pjevala sa Sašom Matićem, on obećao pokloniti pjesmu mladom kolegi
koncert za pamćenje

Prepuna Arena u glas pjevala sa Sašom Matićem, on obećao pokloniti pjesmu mladom kolegi

U zagrebačkoj Areni redale su se najpoznatije balade zbog kojih Matić ima reputaciju jednog od najjačih vokala svoje generacije. Prvi gost bio je Jakov Jozinović, a Saša mu je obećao pokloniti pjesmu
FOTO Razvodi ovih slavnih su šokirali Hrvate u 2025. godini
KRENULI DALJE

FOTO Razvodi ovih slavnih su šokirali Hrvate u 2025. godini

Brojni svjetski slavni parovi ove godine su odlučili krenuti drugačijim putevima, a ništa drugačije nije bilo ni na domaćoj sceni. Posljednjih mjeseci su razvodima medijske stupce punili Maja Šuput i Meri Goldašić, a u galeriji pogledajte koji su sve razvodi šokirali Hrvate tijekom 2025.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025