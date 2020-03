Narušeni odnosi? Indirin tim 'u mobitelima' dok Colonia pjeva

U sportskoj dvorani Marino Cvetković u Opatiji sinoć je pjevač Damir Kedžo (32) pobijedio i preuzeo kipić Dore. On će u svibnju predstavljati Hrvatsku s pjesmom 'Divlji vjetre'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prvi put na Dori našli su se i Indira Levak (46) i Boris Đurđević (46), bivši tandem koji je žario hrvatskom scenom sve do razlaza 2017. Indira je bila vesela i na konferenciji za medije se smijala i pričala. Boris je na drugoj strani dvorane sjedio s Ivanom Lovrić (28), Indirinom nasljednicom u bendu. Bivši članovi Colonije nisu se ni pogledali. Na upit je li pozdravio Indiru, Boris je rekao: 'Ja pozdravljam sve i svi pozdravljaju mene'.

Tijekom nastupa 'Colonije' Indirin tim cijelo je vrijeme gledao u mobitele.

Foto: 24sata.hr

Iako je djelovalo da je pjesma bivšeg kolege iz benda Đurđevića uopće ne zanima, Indira mu je na kraju izvedbe zapljeskala. Samo ona iz cijelog njezinog tima.

Foto: 24sata.hr

Indira nije došla do pobjede, no autor njezine pjesme ne može se žaliti. Branimir iza sebe već ima pobjedu na Dori 2010. s grupom Feminem, a lani je bio i u Portugalu s Frankom.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Ovogodišnja Dora je prva na kojoj su se otac i sin, Mario i Branimir Mihaljević borili za pobjedu na istoj pozornici. Mario je napisao pjesmu 'Love, love, love' koju je otpjevala Zdenka Kovačiček, a Branimir je vlasnik Indirina 'You Will Never Break My Heart'.

POGLEDAJTE VIDEO: