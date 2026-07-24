Naša influencerica otkrila je tajnu svoje figure: Masnoću s trbuha prebacila sam u grudi

Napravila sam transfer masnoće. Uzeli su mi salo s trbuha i prebacili ga u grudi, priznala je Mirta Miler u novom videu. Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica odgovorila je na pitanje koje joj pratitelji već dugo postavljaju, kako je došla do današnje figure. Zahvatu se podvrgnula prije tri godine, a o njemu je sad otvoreno progovorila kako drugima ne bi stvarala nerealna očekivanja.

Riječ je o zahvatu poznatom kao fat grafting. Masno tkivo uzima se liposukcijom s jednog dijela tijela, zatim se obrađuje i ubrizgava u drugo područje radi povećanja volumena. Njezino priznanje potaknulo je brojna pitanja. Pratitelje je zanimalo koliko traje oporavak, ostaje li prenesena masnoća te mijenja li se veličina grudi nakon mršavljenja ili intenzivnog vježbanja.

- Hvala ti što si tako realna i transparentna o ovoj temi - poručila joj je jedna pratiteljica, a mnogi su pohvalili to što nije pokušala svoju promjenu prikazati isključivo kao rezultat prehrane i treninga.

Foto: Instagram

Mirta svoju transformaciju ipak nije svela samo na estetski zahvat. Govorila je i o dugogodišnjoj borbi s kompulzivnim prejedanjem te o promjeni odnosa prema hrani i vježbanju. Trening više ne doživljava kao kaznu, nego kao oblik terapije i brige o mentalnom i fizičkom zdravlju. Promijenila je i način prehrane pa se danas vodi pravilom 80/20. Većinu vremena jede nutritivno bogatu i uravnoteženu hranu, dok si ostatak vremena dopušta omiljene namirnice bez grižnje savjesti.

- Stvaranje prostora za razgovor o iskustvima s poremećajima u prehrani dok ste u procesu vježbanja je osvježavajuće. Mnogi u fitness sferi ne žele priznati da je to ogroman problem - napisala joj je jedna pratiteljica.

Mirtu na TikToku prati gotovo 19 milijuna ljudi, a na Instagramu više od dva milijuna. Svjetsku popularnost stekla je 2019. godine zahvaljujući makeup transformacijama koje objavljuje pod imenom MimierMakeup. Po struci je magistrica ekonomije, a prije nego što se potpuno posvetila društvenim mrežama radila je u bankarskom sektoru.

Foto: Instagram

Ljubav prema šminkanju razvila je još u osnovnoj školi, a s vremenom ju je pretvorila u uspješnu međunarodnu karijeru. Početkom godine zaprosio ju je srpski košarkaš Nemanja Popović, s kojim je u vezi od 2024. godine. Par danas živi u Poljskoj, gdje on nastavlja košarkašku karijeru.