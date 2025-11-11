Naša lijepa misica dobro stoji na Instagramu: U samo šest dana udvostručila broj pratitelja

Misica Laura Gnjatović koja Hrvatsku predstavlja na izboru za Miss Universe u Tajlandu, u samo šest dana uduplala je broj pratitelja na Instagram profilu. Naime, Laura je 5. studenog imala 13,9 tisuća pratitelja, a niti tjedan dana kasnije, 11. studenog, prati je 26,3 tisuće korisnika.

Osim toga, Laura se putem svoje Instagram priče pohvalila kako je imala 33.3 milijuna pregleda u posljednjih 30 dana, što ju je ugodno iznenadilo.

Foto: Instagram/Laura Gnjatović

- Ljudi, pa ovo je ludo - napisala je na objavu, odnosno screenshot prog profesionalnog sučelja.

Ove brojke ne čude budući da je naša zanosna misica osvojila srca svih koji prate natjecanje Miss Universe te je proglašena za jednu od favoritkinja velikog natjecanja, koje će se održati 21. studenog.