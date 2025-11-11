Obavijesti

Show

Komentari 0
Raste joj popularnost

Naša lijepa misica dobro stoji na Instagramu: U samo šest dana udvostručila broj pratitelja

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Naša lijepa misica dobro stoji na Instagramu: U samo šest dana udvostručila broj pratitelja
3
Foto: Instagram

Misicu Lauru Gnjatović, koja se nalazi u Tajlandu, u samo nekoliko dana na Instagramu je počelo pratiti gotovo 13 tisuća novih korisnika, a u posljednjih mjesec dana imala je više od 33 milijuna pregleda

Misica Laura Gnjatović koja Hrvatsku predstavlja na izboru za Miss Universe u Tajlandu, u samo šest dana uduplala je broj pratitelja na Instagram profilu. Naime, Laura je 5. studenog imala 13,9 tisuća pratitelja, a niti tjedan dana kasnije, 11. studenog, prati je 26,3 tisuće korisnika.

Osim toga, Laura se putem svoje Instagram priče pohvalila kako je imala 33.3 milijuna pregleda u posljednjih 30 dana, što ju je ugodno iznenadilo.

Foto: Instagram/Laura Gnjatović

- Ljudi, pa ovo je ludo - napisala je na objavu, odnosno screenshot prog profesionalnog sučelja. 

Ove brojke ne čude budući da je naša zanosna misica osvojila srca svih koji prate natjecanje Miss Universe te je proglašena za jednu od favoritkinja velikog natjecanja, koje će se održati 21. studenog.

MISS UNIVERSE HRVATSKE ODUŠEVILA Laura Gnjatović objavila video o sebi: 'Posao na hitnoj podsjeća me koliko je život dragocjen...'
Laura Gnjatović objavila video o sebi: 'Posao na hitnoj podsjeća me koliko je život dragocjen...'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Priča se da ne izlazi sa ženama starijima od 25: Ovo su sve ljubavi Leonarda DiCaprija
GLUMAC SLAVI 51. ROĐENDAN

FOTO Priča se da ne izlazi sa ženama starijima od 25: Ovo su sve ljubavi Leonarda DiCaprija

Ljubavni život Leonarda DiCaprija postao je gotovo jednako popularan kao i njegova filmska karijera, jer se dugo nagađa da glumac ne izlazi sa ženama starijim od 25 godina. Brojne žene zarobile su srce slavnog zavodnika, a u galeriji donosimo pregled svih njegovih veza.
FOTO Demi Moore često je bila gola u filmovima, pogledajte kako se mijenjala kroz godine
IMALA NEKOLIKO OPERACIJA

FOTO Demi Moore često je bila gola u filmovima, pogledajte kako se mijenjala kroz godine

Demi Moore je navodno tijekom godina išla na razne kirurške zahvate, a njezini prijatelji tvrde da u posljednje vrijeme želi njegovati prirodniji izgled te je uklonila filere. Glumica, koja inače danas slavi 63. rođendan, nije priznala da je bila "pod nož", a nikada joj nije bilo teško ni skinuti se pred kamerama za golišave scene. Kako se mijenjala pogledajte u galeriji.
Bling, Bling! Maja i Šime feštaju u Dubaiju. Njoj na ruci sjaji sat od 50.000 eura?! Pogledajte!
LUKSUZ

Bling, Bling! Maja i Šime feštaju u Dubaiju. Njoj na ruci sjaji sat od 50.000 eura?! Pogledajte!

Pjevačica Maja Šuput na svom se Instagram profilu pohvalila fotografijama s odmora u Dubaiju, gdje uživa u društvu 'Gospodina Savršenog' Šime Eleza. Luksuza oko zaljubljenog para ne nedostaje, kupaju se u 'infinity' bazenu na vrhu zgrade, jedu u restoranima, a Maja na ruci nosi sat koji neodoljivo podsjeća na Rolex Daytona kojemu se cijena kreće oko 50 tisuća eura.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025