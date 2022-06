Naša manekenka dobila trećeg sina s reperom: Na hrvatskom jedino znam reći 'volim te'

Umirovljena zadarska manekenka Korina Longin Starr (39) i frontmen hip-hop grupe Onyx, Fredro Starr (51) u braku su 15 godina, a glazbenik je prošli vikend nastupio u Umagu te otkrio da su prije devet mjeseci dobili trećeg sina.

- Moji sinovi su pola Hrvati, pola Amerikanci. Princeton ima 8 godina, Brighton 6, a River je rođen prije deset mjeseci - otkrio je Večernjem listu.

- Na hrvatskom jedino znam reći 'volim te', i to stalno ponavljam Korini - kazao nam je Starr.

U Hrvatskoj je nastupao nekoliko puta,a prisjetio se kako ih je 2009. godine u jednom zadarskom kafiću privela policija jer je netko prijavio remećenje mira i reda.

- Bilo je to zanimljivo iskustvo. Priveli su nas i držali u policiji dva sata, a na kraju smo se s njima sprijateljili i popili piće. O Hrvatima i Hrvatskoj doista mogu reći sve najbolje, vrlo ste talentirani za glazbu i radite to strastveno. Prijatelji su mi Stoka i Nered. Neki nas je prvi put i doveo u Hrvatsku. Vozili smo se po Hrvatskoj, vidjeli i planine i more, zemlja vam je zaista prekrasna. Znam i da sad imate cijelu jednu novu generaciju repera, to je jako dobro - kazao je Fredro.

