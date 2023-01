Naša Miss Universe otputovala u Ameriku na svjetski izbor

Arijana Podgajski, 20-godišnja studentica ekonomije na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, koja je titulu Miss Universe Hrvatske 2022. ponijela krajem svibnja u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade u Zagrebu, danas je otputovala u Ameriku, na svjetski izbor Miss Universe koji će se održati u New Orleansu 14. siječnja.

- Arijana je za New York izravnim letom Air Serbia iz Beograda otputovala danas ujutro i ovom prilikom želim zahvaliti osoblju Air Serbie koji su se pobrinuli za Arijanu u zračnoj luci u Beogradu i na JFK u New Yorku, gdje će joj pomoći u presjedanju za New Orleans te da pasoška i carinska kontrola prođu što brže i jednostavnije za nju - rekao nam je Vladimir Kraljević, vlasnik licence Miss Universe Hrvatske.

Budući da iz Hrvatske još uvijek nema izravnih letova za SAD, osim onih ljetnih iz Dubrovnika, veza preko Beograda bila je najjednostavnija za Arijanu uz samo jedno presjedanje.

- Organizirali smo prijevoz za Arijanu od Zagreba do Beograda s Nova rent-a-carom u ponedjeljak, prespavala je u hotelu, a u utorak ujutro krenula na putovanje života i svoj prvi let avionom - rekla nam je Marija Kraljević, direktorica Miss Universe Hrvatske.

Arijanine pripreme za svjetski izbor započele su odmah nakon pobjede, te je tako nedugo nakon izbora operirala oči u Klinici Svjetlost i riješila se leća i naočala. S dolaskom jeseni započeo je i studij na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, a paralelno s učenjem za kolokvije te usavršavanja engleskog jezika u školi za strane jezike Berlitz, Arijana je dobivala i zadatke od strane Miss Universe Organization bilo da se radi o ispunjavanju dokumenata do snimanja raznih video segmenata potrebnih za produkciju te za društvene mreže.

U Ameriku su vec počele pristizati ljepotice iz svih krajeva svijeta.

- Jedna ljepša od druge, sve redom obrazovane i pametne mlade žene koje u svojim državama imaju jak utjecaj na društvo radeći na brojnim važnim projektima sa mogućnostima pozitivnih promjena još su jednom dokazale zašto su baš one ambasadorice svojih zemalja na ovom prestižnom natjecanju. Hrvatsku ove godine predstavlja lijepa Arijana Podgajski za koju možete glasovati putem mobilne aplikacije Miss Universe i tako joj dati potporu za ulazak u polufinale jer će djevojka s najviše glasova publike osigurati svoje mjesto u polufinalu na glamuroznoj pozornici - govori nam Ivana Delač, direktorica odnosa s javnošću direkcije Miss Universe Hrvatske.

Osim nacionalne haljine koju je kreirala Mina Petra u suradnji s akademskom slikaricom Antoniom Maričević, predstavljene pred 10-ak dana, kojom Arijana promovira kontinentalnu, zelenu Hrvatsku i ljepotu Hrvatskog zagorja, u koferima za Ameriku Arijana je ponijela i poklone za ostale djevojke.

- Nosim jako puno poklona koje su pripremili u Turističkoj zajednici Krapinsko-zagorske županije te u Hrvatskoj turističkoj zajednici: od licitarskih srca, narukvica s licitarskim srcima, vrečica lavande do ekološki prihvatljivih platnenih shopping vrečica – neizmjerno im hvala. Osim poklona za ostale djevojke i domaćine u New Orleans ću ponijeti dnevne i svečane haljine Bariba, cipele Baldinini i Pletix kupaće kostime. Naravno posebno mjesto u koferu zauzima Sherri Hill večernja haljina u kojoj ću se predstaviti žiriju i uz koju ću nositi narukvicu Zlatarne Dodić. U kofere ću spakirati i šminku na kojoj zahvaljujem Aura kozmetici koji su za mene osigurali baš sve što mi treba, Schwarzkopf Professional proizvode za njegu kose te vrhunske kreme Viviene Estetic budući da će koža sigurno trebati kvalitetnu hranu i odmor od cjelodnevne šminke - uz osmijeh dodaje Arijana.

