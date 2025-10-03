Naša poznata pjevačica iskreno o teškom razdoblju: 'Osjećala sam se potpuno praznom...'

Jelena Žnidarić, poznatija kao Zsa Zsa, u intervjuu za In Magazin je istaknula kako se oslobodila svega što ju je sputavalo te je pronašla novi početak u glazbi, ali i u privatnom životu. Ispričala je kako je godinama potiskivala pravu sebe te da zna puno pjevača na domaćoj sceni, ali i u svijetu, kojima je teško ostati u industriji koja 'ždere'.

Dodala je kako glazbena industrija samo želi novac, želi izvući iz čovjeka što je više moguće. U intervjuu ističe kako put do slobode i unutarnjeg mira nije jednostavan te da je to put pun preispitivanja, otpuštanja i hrabrosti da bude ona prava. Vjeru nije izgubila.

- Puno puta kada otpustimo stvari koje nas je strah, otpustiti tek onda vidimo koliko možemo i koliko smo sposobni i tek onda prodišemo. Tak da, prošla godina i sve prethodne su bile poprilično teške. Svi znamo kakvi su ljudi, nažalost, ali ja još uvijek vjerujem da ima dobrih ljudi na ovom svijetu - rekla je za In Magazin.

Zsa Zsa kaže kako se osjeća najsretnije ikada, nakon što se osjećala najpraznijom ikada. Zamrzila je pjevati i nije više to htjela raditi, no bez glazbe njezin život jednostavno nije njezin. Kaže kako joj je trebalo vremena da se vrati samoj sebi. Danas je njezina glazba intimnija i povezana s ljubavlju.

- Svoju sreću i mir nalazim i dalje pjevajući, ali pjevajući Onom koji mi je i dao taj glas. Tako da, evo, mic po mic, koliko god ti prekidi bole, uvijek su tu poslani od gore zapravo da rastemo i da ispunimo svoju svrhu, ja to tako gledam - zaključila je.

Pronašla je novi ispušni ventil, a to je trčanje. Smatra da se upravo trčanjem spaja s Bogom, ali i samom sobom. Najveća joj je podrška partner Antonio.

- Bez njega ne bih mogla funkcionirati. Hvala dragom Bogu da mi ga je poslao jer nemam deset ruku, onda on uskače - komentirala je. Kaže kako ju spontanim gestama razveseli, a jedna od takvih bilo je putovanje u Veneciju, koje su dogovorili samo noć ranije. Pjevačica kaže kako joj je bilo romantično i predivno. Zajedno uživaju u skromnim trenucima, a njihovi spojevi su daleko od glamura.

Zsa Zsa i Antonio uskoro će zajedno živjeti, no ne žure se nigdje.

Foto: Instagram