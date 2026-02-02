Obavijesti

KAKO JE KOŠARKAŠ OSVOJIO MISS

Laura Gnjatović: Zaručnik mi svira gitaru prije spavanja

Piše Dora Pek,
Laura Gnjatović: Zaručnik mi svira gitaru prije spavanja
Foto: Igor Soban/Pixsell/Instagram

Laura i Filip Vujičić prvi put su se susreli 2023. godine na sportskom događaju u Poreču. Taj susret nije odmah prerastao u nešto više

Mislim da smo oboje vidjeli potencijal jedno u drugome pa smo polako, ali sigurno gradili odnos. Zaljubila sam se preko ušiju i da me se tada pitalo, kleknula bih odmah ispred njega. Tako Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović za Gloriju govori o zaručniku Filipu Vujičiću (25), bivšem hrvatskom košarkaškom reprezentativcu mlađih uzrasta.

NAŠA MISICA ZA 24SATA Laura Gnjatović: Na hitnoj sam dočekala tri Božića u pet godina
Laura Gnjatović: Na hitnoj sam dočekala tri Božića u pet godina

Njihova se priča nije razvijala naglo. Prvi put su se susreli 2023. godine na sportskom događaju u Poreču, kratko i gotovo usputno. Taj susret nije odmah prerastao u nešto više. Njihovi su se putevi ponovno ukrstili nekoliko mjeseci kasnije u Dubrovniku, gdje je Laura došla zbog profesionalne odbojkaške karijere i zaposlila se na Hitnoj. Ondje je nastavila i preddiplomski studij sestrinstva, koji je započela u Zadru.

Foto: Instagram

- Počela sam dolaziti u jednu dvoranu gdje smo oboje profesionalno trenirali - Filip košarku, a ja odbojku. Mi žene volimo vjerovati u sudbinu, tako da sam ja taj ponovni susret s Filipom, nakon kojeg smo se počeli primjećivati, automatski pripisala njoj - prisjeća se Miss Universe Hrvatske.

Dubrovački susreti bili su, kaže, slučajni, uz znakovite poglede i misteriju. Filip joj je bio zanimljiv jer nije mnogo znala o njemu, a nije ostala ravnodušna ni na njegovu pojavu.

- Gledala sam ga skoro svaki dan kako trenira... Zgodan, isklesan sportaš s dužom svijetlom kosom, s očiju miče elastičnu traku... Sasvim dovoljno da ‘odlijepim‘ na prvu -  priznaje Laura.

Zagreb: Laura Gnjatović stigla s izbora za Miss Universe
Zagreb: Laura Gnjatović stigla s izbora za Miss Universe | Foto: Igor Soban/PIXSELL

No s vremenom je postalo jasno da je privlačnost tek početak. Za Filipa kaže da je blag, iskren i razuman, s izraženim smislom za humor, ali i rijetkom smirenošću. Oduševilo ju je i to što je empatičan, uvijek spreman pomoći, ali i jasan u stvarima koje ne tolerira. Ni Filip nije ostao ravnodušan, prvi dojam bio je snažan. 

- Ostao sam zapanjen njenom visinom i ljepotom. Sjećam se trenutka kad sam je opazio i rekao prijatelju: ‘Gledaj onu curu, što je to?‘ Baš me oduševila na prvu - govori dva metra visoki sportaš.

Laurinih 1,91 metar za njega nisu bili prepreka, nego prednost, a s vremenom su mu jednako važni postali njezina toplina, brižnost, vrckavost i ona doza (ne)strpljenja koja je čini posebnom. Upravo su te kvalitete, ističe Filip, presudile da se zaljubi u Lauru, jer su mu roditelji od malena ukazivali na njih. Od početka ju je bodrio i kad se na nagovor prijatelja prijavila na izbor za Miss Universe.

Foto: Instagram

- Pratio sam sve događaje što se tiče natjecanja i nije mi bilo stresno jer je ona za mene pobjednica u svakom smislu. I to sam joj naglasio - kakav god da bude ishod natjecanja, moja si pobjednica - ispričao je Filip, koji je Lauru zaprosio prošle godine u Dubrovniku. No to nije najromantičnije što je za nju napravio.

- Ima tu stvarno puno stvari. Zna koliko volim kad mi svira gitaru prije spavanja. Uz to, prati koje pjesme volim pa ih je naučio svirati i pjevati. Zbog toga sam sretnija i rumenija - priznala je Laura.

Maleno selo, velika radost Rodni Paljuv dočekao je Lauru Gnjatović kao najveći ponos. Padale suze radosnice, zagrljaji
Rodni Paljuv dočekao je Lauru Gnjatović kao najveći ponos. Padale suze radosnice, zagrljaji

Uoči Božića Laura nam je otkrila da je u procesu selidbe u Rijeku, gdje će živjeti sa zaručnikom Filipom, te da je u pregovorima za novi posao kao medicinska sestra. Otkrila i kako ima neostvarenu želju, a to je da Hrvatsku predstavlja u sportu. 

- Vjenčanje smo počeli planirati odmah nakon što smo se zaručili, ali onda smo shvatili da trenutačno nemamo vremena za to pa smo te planove stavili na pauzu. Ali najveći mi je problem što jedno vrijeme želim imati minimalističko vjenčanje, a onda me okrene i želim imati veliki pir, da dignem cijelo selo na noge. Nasreću, Filip je potpuno prilagodljiv pa vjerujem da nećemo imati problema - ispričala nam je.

Foto: Instagram

