Naše hitove iz 80-ih znaju svi, pa zato sada ‘The Best Of’

Riječki bend FIT vraća se na glazbenu scenu s novim albumom nakon više od 30 godina. Kako je najavio pjevač Davor Lukas - Bajo, Croatia Records uskoro će objaviti album radnog naslova 'The Best Of', na kojem će se naći i dvije nove pjesme. Kako kaže Lukas, počeci su bili teški jer u to vrijeme FIT nije nikako prolazio u zagrebačkom Jugotonu, pa su dva albuma – "Uz Rijeku" iz 1988. i "Daj mi ruku" iz 1989. objavili u beogradskom PGP-u.