Severina, Jelena Rozga, Maja Šuput i Nina Badrić ponosno su pokazale novi hit odjevni predmet koji je, očito, 'must have' ove sezone
Naše najveće estradne zvijezde otkrivaju koji je komad odjeće top trend ovog proljeća
S dolaskom toplijih dana, modna scena ponovno se budi, a domaće estradne zvijezde već su pokazale koji komad odjeće dominira ovog proljeća. Riječ je o bezvremenskom klasiku - kožnoj jakni, no ne klasične crne, već toplije smeđe boje.
Da je ovaj komad apsolutni hit, potvrđuju i neke od najpoznatijih domaćih diva. Severina, Jelena Rozga, Maja Šuput i Nina Badrić svaka na svoj način nosi i postavlja ovaj trend, kombinirajući svoje jakne s drugim komadima odjeće, bilo ležernim, bilo elegantnijim.
Severina tako nosi kraći model čija je cijena oko 990 eura.
Jelena Rozga je pak potrošila znatno više novca za svoju smeđu jaknicu koju je nosila čak u Americi. Naime, Jelena je nedavno objavila fotke iz New Yorka na kojima pozira u spektakularnoj kožnoj jakni popularnog francuskog brenda Isabel Marant, čija cijena prelazi 2.500 eura.
I Maja Šuput na putovanje po Italiji uzela je svoju smeđu jaknu, koja se odlično uklopila u cijeli outfit. Njezin model košta oko 230 eura.
Još jedna pjevačica nije mogla odoljeti ovom hit komadu odjeće. Riječ je o Nini Badrić koja je za jaknu izdvojila između 150 i 380 eura.
Smeđa kožna jakna ove sezone dolazi u različitim nijansama, najčešće toplim, a može se pronaći u brojnim jeftinijim, ali i luksuznijim trgovinama.
*uz korištenje AI-ja
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+