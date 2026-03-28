Jelena Rozga uživa u New Yorku u jakni koja košta 2500 eura

Jelena Rozga je započela svoju glazbenu turneju u Sjedinjenim Američkim Državama kojom će obići četiri velika grada. Prvi koncert održala je u Torontu 20. ožujka, nakon čega se publici zahvalila i u Los Angelesu dan kasnije.

Na trećem koncertu, održanom sinoć u New Yorku, oduševila je publiku i sve ih zarazila svojom energijom. Pred njom je još jedan koncert, četvrti po redu, koji će večeras održati u Compass Areni u Chicagu.

U gustom rasporedu između koncerata, Jelena pronalazi vrijeme za uživanje u ljepotama svjetskih metropola. Videom, u kojem pjeva s mladim splitskim pjevačem Rokom Blaževićem, pokazala je kako uživa u kalifornijskom suncu i još boljem društvu.

Nezapaženo nije prošla ni fotografija na kojoj Jelena pozira u spektakularnoj kožnoj jakni popularnog francuskog brenda Isabel Marant, čija cijena prelazi 2.500 eura.

Ispod fotke pjevačica je stavila jednostavan opis "New York vibe.", a obožavatelji su u komentarima s oduševljenjem pohvalili izgled ove fatalne Splićanke.