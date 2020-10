Našla dlaku u hrani, a i sjedalo joj neudobno: 'Bila sam u rupi'

Domaćica je odlučila večeru poslužiti na terasi, gdje inače organizira obiteljska druženja. 'Bilo mi je neudobno', rekla je Mirjana, a Jelena dodala: 'Ja sam sjedila u nekoj rupi'

<p>Ovotjedno kuhanje i druženje u '<strong>Večeri za 5 na selu</strong>' na Krku otvorila je buduća doktorica znanosti, <strong>Jana</strong> (44), koja je ostale kandidate ugostiti u malom pitoresknom selu Gabonjin.</p><p>Janin se jelovnik sastojao od predjela 'Kasnoljetna juha', glavnog jela 'Zapečeni pomidori' i deserta 'Sirova torta', a kad su vidjeli da neće biti mesa, neki su se kandidati malo uplašili da će ostati gladni. 'Dosta skeptična večera', komentirala je <strong>Mirjana</strong>, a <strong>Ivan </strong>dodao: 'Izgleda mi kao dijetni meni tako da ću ja poslije ove večere - na još jednu večeru!'</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vampirica kuha u showu</strong></p><p>Nakon kratkog upoznavanja u kombiju,<strong> Jelena</strong>, <strong>Mirjana</strong>, <strong>Bojan </strong>i <strong>Ivan </strong>krenuli su prema večerašnjoj domaćici. Jana je za goste pripremila aperitive: bisku, glog i kurkumu. 'Mislim da su svi imali tremu tako da Janina nije puno odskakala', iskren je bio Bojan, a potom su svi nazdravili. 'Rakija od kurkume bila je izvrsna', rekla je Jelena. </p><p>Domaćica je odlučila večeru poslužiti na terasi, gdje inače organizira obiteljska druženja. 'Bilo mi je neudobno', rekla je Mirjana, a Jelena dodala: 'Ja sam sjedila u nekoj rupi i bilo mi je jako neudobno i očekivala sam svečaniji stol.' Jana je uskoro poslužila predjelo - juhu od povrća s heljdom. 'Bilo mi je iznenađujuće dobro', rekla je Mirjana kad je kušala juhu, no Ivanu je bilo malo bljutavo. 'Nije bilo nikako začinjeno', nadovezala se Jelena i objasnila kako su oni zato dodali čili. </p><p>Za glavno jelo posluženi su zapečeni pomidori punjeni basmati rižom, tikvicama, shiitake gljivama i lisičarkama. 'Zvuči mi jako ukusno i primamljivo i htio sam to što prije probati', rekao je Bojan, kojem se kasnije svidio i okus. 'Ja sam najgore prošao zato što nisam ručao zbog ove večere', u šali je komentirao Ivan, koji nije bio oduševljen jelom, baš kao ni Jelena. 'Za jednu gala, lijepu večeru, za mene je to bilo jeftino', komentirala je, a nije bila sretna ni što je u salati našla dlaku!</p><p>Došao je red i na desert - sirovu tortu od mrkve, grožđica i lješnjaka. Torta je svima jako lijepo izgledala i jedva su čekali da je probaju. Jana im je ponudila i čajeve - jedan od konoplje i ruže dok je drugi bio kombinacija iz njezina vrta. 'Nisam još nikad pila čaj od konoplje i bilo mi je zanimljivo', rekla je Jelena, kojoj se jako svidjela i torta, baš kao i ostalim kandidatima. 'Torta je izvanrednog okusa', komentirala je Mirjana. </p><p>Tibetanske zdjele i gong bile su Janino iznenađenje, a potom su svi probali nešto odsvirati. 'Bilo mi je prekrasno iznenađenje', rekla je Mirjana, a Ivan dodao: 'Bilo je potpuno neočekivano i super.' Na ocjenjivanju je Bojan dao desetku zato što mu je sve bilo savršeno - i atmosfera i hrana, Mirjana je dala sedmicu jer joj nije bilo udobno za stolom, Jelena je dala peticu zato što je našla dlaku u glavnom jelu, a Ivan je dao sedmicu zbog malo mjesta i aranžmana. </p><p> </p>