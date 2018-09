Naslovnice 'Playboya' donijele su im karijeru, slavu i novac...

Hugh Hefner, osnivač kultnog 'Playboya' preminuo je prije godinu dana u 91. godini. Zahvaljujući njegovom magazinu za muškarce mnoge anonimne dame dokopale su se zvjezdanog statusa. Ovo su samo neke od njih.

POGLEDJATE VIDEO:

[video: 1197150 / ]

Jedna od najpoznatijih Playboyevih zečica je Anna Nicole Smith. Naslovnicu je krasila čak 47 puta i to u izdanjima 20 zemalja.

Zečicom godine proglašena je 1993., a nakon toga je počela nizati manekenske angažmane te je postala lice mnogih slavnih brendova.

Foto: Playboy

Ta titula joj je otvorila i svijet filma pa je dobila ulogu u komediji 'Naked Gun: The Final Insult'. Playboyevu naslovnicu krasila je i nakon smrti, kada joj je slavni časopis odao počast. Umrla je 2007. od slučajnog predoziranja tabletama za spavanje te drugim lijekovima nakon što je pronađena bez svijesti u hotelu Seminole Hard Rock. Imala je 39 godina.

Pamela Anderson (51) bila je jedna od najvećih seks bombi devedesetih godina i to sve zahvaljujući Playboyu. Zanosna plavuša postala je zvijezda preko noći nakon što se 1989. pojavila na velikom ekranu stadiona u Vancouveru tijekom utakmice američkog nogometa.

Foto: Playboy

Samo dva mjeseca nakon toga, zablistala je u golišavom izdanju na naslovnici Hefnerovog časopisa. Taj joj je potez otvorio vrata Hollywooda, a status 'seks ikone' zacementirala je u seriji 'Baywatch'.

Jedna od najprodavanijih izdanja Playboya je ono iz 1980. čiju naslovnicu krasi 'Desetka' Bo Derek (61). Glumica je snimila bogati, vrući editorijal, a na naslovnici je pozirala u zlatnom, malenom bikiniju, kakav ju je i proslavio u filmu.

Foto: Playboy

Iako je Bo postala seks simbol te je zaradila nominaciju za Zlatni globus, glumačka karijera krenula joj je silaznom putanjom nakon niza loše prihvaćenih filmova.

Nakon što je zaludila svijet svojim dugim nogama u 'Charliejevim anđelima', Farrah Fawcett je svoje adute pokazala i na seksi naslovnici Playboya 1978. godine. Farrah je za Playboy pozirala i 1995., kada je imala 50 godina.

Foto: Playboy

Carmen Electra (46) čak je 44 puta pozirala za Playboy što ju čini jednom od 'rekorderki' tog časopisa. Za prvu je pozirala 1996., nakon što je otišla iz 'Baywatcha'. No pamtljivija je naslovnica koju je snimila 2003., na kojoj je pozirala potpuno gola, s gitarom u rukama.

Foto: Playboy

Sharon Stone (60) pozirala je za naslovnicu 1990., kada je promovirala film 'Total Recall'. Na golišavim je fotkama pokazala tijelo kojeg je 'isklesala' za film . Da joj skidanje i provokativna odjeća nisu problem dokazala je i dvije godine kasnije, kada se pojavila u filmu 'Sirove strasti' za koji je snimila jednu od najprepoznatljivijih scena u povijesti kinematografije.

Foto: Playboy

Mariah Carey (48) krasila je naslovnicu Playboya 2007. godine. U međuvremenu izašao je njezin album 'E=MC²' te je stekla titulu solo pjevačice s najvećim brojem singlova koji su se našli na prvom mjestu američkih top ljestvica.

Foto: Playboy

Nedugo nakon što je njen kućni pornić procurio u javnost te uoči prve sezone reality showa 'Keeping Up With The Kardashians', Kim Kardashian (37) skinula je za Playboy, a za naslovnicu je pozirala u seksi crvenom kombinezonu iz kojeg su joj gotovo ispale bujne grudi.

Foto: Playboy

Prije nego što je bila oskarovka, Playboy je 'podržao' tada nepoznatu glumicu Charlize Theron (43) pa su je potpuno golu stavili na naslovnicu, dok je unutrašnjost časopisa sadržavala mnoštvo njenih obnaženih fotki.

Foto: Playboy

Izdanje je osvanulo uoči jedne od njenih prvih glavnih uloga u filmu 'The Cider House Rules'. Theron ih je tužila jer se za Playboy slikala još kada je bila samo manekenka i to nekoliko godina ranije. Playboy je dobio parnicu, a Charlize je postala jedna od najcjenjenijih glumica u Hollywoodu.

Prvu naslovnicu Playboya krasila je bujna plavuša koja je u prosincu 1953. pokorila svijet - Marilyn Monroe. Prvi Playboy prodavao se za 50 centi i 'planuo' je za nekoliko tjedana. Na tom izdanju nije bio naznačen datum, jer Hefner nije bio siguran hoće li printati drugi broj.