Spor oko toga tko ima pravo nastupati pod imenom Novi fosili u javnost je izbio nakon izbacivanja Dujmića iz grupe 2014. godine, a posljednji put se u spominjao u veljači ove godine

<p>Vi ne možete više sa mnom, ja više ne mogu s vama. Nastavite nastupati dalje pod imenom Novi fosili pod uvjetom da dobijem četvrtinu od nastupa i koncerata. To je bio jedan jedini Rajkov zahtjev, koji <strong>Sanja</strong>, <strong>Zec </strong>i <strong>Marinko </strong>nisu prihvatili. Više od pet godina je trajao sudski proces, tijekom kojega je bilo dva pokušaja izvansudske nagodbe. Prije godinu i pol, u Rajkovo ime su se sastali Sanja, Zec i Marinko sa <strong>Stevom Cvikićem</strong> kojem su obećali da će Rajku dati 500 eura po koncertu, ali taj dogovor nikada nisu ispoštovali, napisala je <strong>Snježana Dujmić</strong> nakon što je Trgovački sud u Zagrebu prekinuo postupak koji je nedavno preminuli <strong>Rajko Dujmić</strong> pokrenuo protiv troje članova Novih fosila zbog korištenja imena te glazbene skupine, odnosno 'radi zabrane obavljanja postupaka kojima se vrijeđa pravo nositelja žiga i stjecanja bez osnove. </p><p>Spor oko toga tko ima pravo nastupati pod imenom Novi fosili u javnost je izbio nakon izbacivanja Dujmića iz grupe 2014. godine, a posljednji put se u spominjao u veljači ove godine uoči nastupa Doležal, Kočiša Zeca i Colnaga u Splitu.</p><p>- Nedavno je objavljeno da je Rajko u tajnosti zaštitio ime, što je neistina. Gospodin <strong>Marinko Colnago </strong>je to jako dobro znao kada je 1995. godine došao Rajku i predložio da njih dvoje oforme Nove fosile s novim članovima. 2005. godine ponovno se okupljaju u staroj postavi, i Rajko ustupa pravo na korištenje imena Novi fosili na tri godine gospodinu Vladimiru Kočišu. U oba slučaja Rajko nije tražio niti dobivao novac, jer je bio član grupe, tvrdi Snježana. </p><p>Gospođa Dujmić tvrdi kako Doležal nije davala novce niti Mokinoj udovici iako su ostali članovi mislili kako joj svaki mjesec uplaćuje na račun.</p><p> </p><p>- Davne 1985. g. kada je iznenada umro Slobodan Momčilović - Moka koji je oformio Fosile, svi su se dogovorili da Mokinoj udovici koja je imala dvije malene kćerke, od zarade na koncertima daju šestinu. Gospođa S. Doležal je bila zadužena da tu šestinu daje Mokinoj udovici. Šest mjeseci Mokina udovica nije dobivala novac, jer ga je Sanja zadržala kod sebe, bez da su to ostali iz Fosila znali. Nakon toga što je Sanja učinila, Mokina udovica više nije željela nikakav novac - tvrdi.