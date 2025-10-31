Nastavlja se drama između Ane Nikolić i Gordana Ratkovića, a u svemu se našao i Siniša Vuco

Turbulentna veza pjevačice Ane Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta potresena je novim šokantnim događajima nakon pomirenja i vjenčanja na Maldivi, gdje je održana ceremonija na pješčanoj plaži pri zalasku sunca.

Nakon Maldiva, par je otišao u Dubai, gdje je došlo do žestoke svađe. Rale je navodno rano ujutro pokupio svoje stvari i veliki iznos novca te napustio hotel. Ana je ostala sama u sobi, bez sredstava, a osoblje hotela je, prema njenim tvrdnjama, pokušalo izbaciti, a sve je snimila i objavila na svom Instagram profilu.

U objavljenom videu, Ana se žestoko obraća zaposlenicima: „Odbijam platiti. … Zvat ću policiju…“, piše Blic.

U međuvremenu je Ana dala intervju za Kurir, u kojemu vrijeđa Raleta i govori kako će dobiti zabranu prilaska.

- Gospodin Rale je jedno g*vno smrdljivo koje je dozvolilo da me odavde iz Dubaija izbacuju iz hotela kao da sam g*vno, a to je on. Bude li mi prišao dobit će zabranu prilaska zauvijek. Sad ću da ga prijavim za silovanje. A onda će ostati u zatvoru, u mračnim podrumima Dubaija, doživotno - rekla je za Kurir.

Ana je kasnije na Instagramu objavila video s pjevačem Sinišom Vucom, kojeg je srela, a koji očito nije znao za dramu koja se događa između nje i Raleta.

- Gospodine Ratkoviću, vidiš koliko imamo zajedničkih prijateljica i prijatelja...- počeo je govoriti Vuco. Ana je na to rekla kako je Vuci, od kada je u Venezueli, promaklo da je Rale njen dečko. Uz video je napisala opis: "A ova DIVNA DAMA JE DAMA ZBOG KOJE JE RALE IZGUBIO SVE".

- Oboljela sam zbog tebe. Neka ti sve što si izgovorio i uradio služi na čast, Ja novac računam u lijekovima. Rale znamo da nemaš ni srama ni obraza. Dabogda ti se pare vratile u lijekovima, koje popih ovih 10 dana za želudac i kičmu - napisala je Ana.