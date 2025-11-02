Obavijesti

DODJELA 19. STUDENOGA U BOOGALOU

Nastup Scootera na Velesajmu u borbi za event godine i Fair Fest

Zagreb: Fear Fest, nastup Scooter | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Taj je nastup, koji organizirali 24sata i Imagis Event, ušao elitni klub nominacija za nagradu Ambasador elektroničke glazbe. Nominacija je u kategoriji EVENT GODINE za Fair Fest (Scooter)

Vatromet, laseri i rave ekstaza, opis je to večeri u Zagrebu 14. rujna. Tada je, naime, na zagrebačkom Velesajmu na 2. danu Fiar Festa nastup imale njemačke ikone Scooter. Velikani techno i hard scene na Zagrebačkom velesajmu dokazali su da techno nikad ne stari. Pod sloganom 'Techno is back' njemačke ikone priredile su pravi rave teatar uz nevjerojatnu energiju, snažne ritmove i spektakularan light show.

I taj je nastup, koji organizirali 24sata i Imagis Event, ušao elitni klub nominacija za nagradu Ambasador elektroničke glazbe. Nominacija je u kategoriji EVENT GODINE za Fair Fest (Scooter). Dodjela nagrada će biti 19. studenoga u klubu Boogaloo.

Nagrada je pokrenuta 2016. godine i predstavlja prvu i nezavisnu nagradu specijaliziranu za elektroničku glazbu u Hrvatskoj i regiji. Cilj je prepoznati i nagraditi ostvarenje u elektroničkoj glazbi - izvođače, klubove, festivale, emisije i druge aktere scene.

Svake godine postoji niz kategorija: u recentnim izdanjima iz 2025. ima čak 29 kategorija. Glasanje se sastoji od dva dijela: glasanje publike za određene kategorije i žiri (stručna komisija) za ostale kategorije.

A zašto je važna za elektroničku scenu? Nagrada stvara platformu za umrežavanje, razmjenu ideja i suradnji unutar scene, pomaže u promoviranju domaćih i regionalnih aktera elektroničke glazbe, čime doprinosi razvoju scene u Hrvatskoj i šire. Ujedno, naglašava važnost klubova, festivala i drugih prostora koji su temelj kulture elektroničke glazbe.

Scooter su pred publiku izašli drugi dan sjajnog Fair Festa, a koncert je od prvog trenutka krenuo senzacionalno - osnivač i pjevač H. P. Baxxter se na pozornici pojavio praćen oduševljenim uzvicima i vatrometom uz pjesmu 'Gimme Gimme That Noise'.

Fanove je pozdravio na hrvatskom, a kad ih je pitao jesu li spremni na rave, iz mase posjetitelja čulo se glasno odobravanje - luda zabava je počela.

Do treće pjesme 'We Love Hardcore' zavladala je potpuna ekstaza - laseri su svijetlili, a od vatre s kojom su nastupale plesačice bila je vruća samo atmosfera. Publiku su posebno zapalili hitovi 'Call Me Manana', 'God Save The Rave' i 'The Logical Song' koji su njemačke ikone doveli na top ljestvice diljem Europe...

