Nastup zbog kojeg Sofia i Heidi nisu mogle zadržati suze: Tužna priča spojila je natjecateljice...

U emisiji 'America's Got Talent' publika je imala priliku vidjeti jedan posebno emotivni nastup, koji je rasplakao članice žirija Sofiju Vergaru (51) i Heidi Klum (50).

Dvije majke, Kim iz Oregona i Holly iz New Yorka otpjevale su pjesmu For Good i s publikom i žirijem podijelile emotivnu priču. 2007. je Hollyn sin tragično preminuo te je njegovo srce otišlo je Kiminom sinu koji je u vrijeme transplantacije organa bio star samo 16 mjeseci.

Foto: Youtube

Pjesma 'For Good' iz mjuzikla 'The Wicked' za njih ima posebno značenje, jer je to posljednja koju je Holly otpjevala sinu prije tragične smrti. Sasvim slučajno je, tu istu pjesmu, Kim svom sinčiću otpjevala nakon operacije. Sprijateljile su se tek nekoliko godina nakon operacije.

Foto: Youtube

Publika i žiri bili su preplavljeni emocijama i prije samog nastupa. Kada su počele pjevati, Sofia i Heidi jednostavno nisu mogle zadržati suze.

Osim suza i aplauza, dvije majke dobile su i pohvale muškog dijela žirija - komičara Howiea Mandela i producenta Simona Cowella (63).