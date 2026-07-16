Natali Dizdar otkrila kako teku pripreme za vjenčanje, ali i kako izgleda život s kćeri Lolom

Ako išta znaš o Francuzima, to je da se o svemu priča u nedogled i nema kraja, našalila se Natali Dizdar dok je govorila o planiranju vjenčanja sa zaručnikom Williamom za IN magazin.

Pjevačica je priznala da se sve odvija u pomalo sporijem francuskom ritmu.

- Još smo u tim procesima, ali okej, mislim nekako smo se već navikli - rekla je.

Zagreb: Poznati dolaze na dodjelu glazbene nagrade Porin | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Njezina publika već s nestrpljenjem iščekuje novu glazbu.

- Svakako se nadam da će se to dogoditi. Mi smo tako malo, nismo najbrži tim ljudi koji god ja tim promijenim, nikad nam brzina nije vrlina - ispričala je Natali.

Ljeto joj je uglavnom rezervirano za nastupe, ali i predah u rodnom kraju. Natali trenutačno boravi kod roditelja dok sa zaručnikom ne riješi stambeno pitanje.

- Pa evo sad sam kod mame i tate dok ne riješimo to stambeno pitanje jer uvijek idemo u Zadar preko ljeta. Meni je Dalmacija jednostavno nezamjenjiva - poručila je.

U čari hrvatske obale brzo se zaljubio i njezin William, koji je uz Natali dobio, kako kaže, najboljeg turističkog vodiča.

- Kome se ne sviđa naša obala pod broj jedan? Ima najboljeg turističkog vodiča, jer ja sam stvarno, em, zbog muzike, nema gdje nisam bila i šta nisam istražila i vozila sam te brodove, jedrilice i stvarno, onako sam sve otoke više manje prošla. Tako da, mislim da je stvarno dobio ono creme de la creme - rekla je pjevačica.

Život u Francuskoj mnogima zvuči idilično, no toplinski valovi ondje su Natali pokazali i njegovu neugodniju stranu.

- Osjetili smo u petom mjesecu, bio prvi val, bilo je onako 32, 33 stupnjeva što je nama tu okej po ljeti, a tamo nitko nema klimu. A kad kažem da nitko nema klimu, nitko nema klimu u stanu, nitko nema klimu u restoranu, u baru, ti doslovce možeš sjediti u autu u klimi. Tako da je stvarno onako, nije baš ugodno - priznala je.

ARHIVA - 2012. Zadar: Pjevačica Natali Dizdar | Foto: Filip Brala/Pixsell

Najveću promjenu u njihov život donijela je kći Lola. Iako su je mnogi upozoravali da će se sve promijeniti dolaskom djeteta, kaže da je djevojčica prilično mirna.

- Svi su mi rekli 'dobro je, chill je, ali okej to će se sve promijeniti' i promijenilo se, ali mislim da je ona i dalje poprilično chill u odnosu na druge, bar druge ove bebe kojima sam okružena. Ali i da nije, sve pet, izdržala bi - rekla je pjevačica.

U njihovu domu trenutačno vlada prava mala jezična zbrka. Lola odrasta uz hrvatski, francuski i engleski pa za tatu već ima nekoliko različitih naziva.

- Mama, tata je dosta zbunjujuće jer imamo tri verzije tate, papa, tata, daddy, ono sve govori. Ne znam je li baš kuže šta priča, ali mislim da će hrvatski onako biti ipak prvi jer ja najviše pričam s njom. Nadam se da će to dijete progovorit francuski, jedva čekam da čujem te neke riječi. Zasad zna samo reć' vava, tipa ça va, nema pojma šta to znači. I meni je teško shvatit to njihovo pozdravljanje - otkrila je Natali.