Natalie Balmix: 'Sanjala sam da nastupam na Dori, a sinu prije spavanja pjevam Dijamante...'

Među brojnim imenima koja su se našla na popisu za Doru bilo je i ono Natalie Balmix. Mlada hrvatska pjevačica karijeru je izgradila u srpskom IDJ showu. Osvojila je puno glasova publike i bila jedna od najpopularnijih kandidatkinja. Na Dori će se predstaviti s pjesmom 'Dijamanti' koju je napisao Darko Dimitrov, jedan od sudaca showa.

- Sudjelovanje u IDJ Showu mi je pomoglo puno i mislim da sam preskočila puno stepenica glede karijere jer mislim da bi mi trebalo puno više godina da dođem do nekog ovog nivoa na kojem sam sad uz IDJ Videos produkciju i mislim da neke stvari nikad ne bi ni mogla napraviti i izrealizirati bez IDJa. Puno mi znači što sam upoznala Darka Dimitrova jer s njim imam baš blizak odnos, kako poslovan, tako i privatan. Također, bez IDJ Showa ja nikad ne bi mogla doći do Darka, a ja sam Darkov rad pratila godinama prije IDJ Showa i uvijek sam razmišljala i maštala kako bi bilo da mi Darko Dimitrov napravi pjesmu. Vjerovala sam u svoje snove i put me doveo na IDJ Show te sam upala u tim kod Darka. Na taj način je i počela naša suradnja jer sam u showu bila u njegovom timu i dobila pjesmu ‘Lomi me’ u konceptu showa, a nakon toga smo nastavili surađivati dalje i napravili smo pjesmu za Doru - ispričala nam je Natalie.

Od IDJ Videosa do Dore

Iza nje stoji IDJ Videos produkcija koja je i glavni organizator IDJ showa. Taj srpski glazbeni show je specifičan po tome što, osim glazbenih kvaliteta, od natjecatelja traži i brendiranje sebe kao estradne zvijezde.

- Svaki izvođač može od sebe napraviti brend. IDJ Videos produkcija je idealna produkcija koja ti stoji iza leđa dok od sebe pokušavaš napraviti brend. Na kraju krajeva sve ovisi o tebi kao osobi koliko si uporan, discipliniran i koliko si zapravo odlučan i vjeran svojoj odluci da se brendiraš i da od sebe napraviš neko ime. Najbitnije je raditi i izbacivati kvalitetnu glazbu I kvalitetno raditi na nastupima. Meni je svakako pomoglo što mi IDJ Videos stoji iza leđa te zajedno koračamo prema zajedničkom cilju - kaže Natalie.

Ideja o odlasku na Eurosong nije došla iznenadno nego se pojavila još za vrijeme sudjelovanja na IDJ showu.

- Želja za odlaskom na Eurosong dogodila se također za vrijeme IDJ Showa kad sam pjevala pjesmu Loco, Loco. To je bio nastup za ulazak u Top 12 i u finale te je Darko nakon nastupa rekao da sam ja stvarno spremna za Eurosong. Tad mi se uključila lampica da bi možda stvarno i mogla 2022. Godine dok je trajao show. Oni su me nagovarali da idemo 2023. godine na Doru, ali kockice se nisu baš sve posložile. Nije se desila ni neka pjesma ni trenutak, ništa spontano i onda sam odustala jer nisam htjela ništa siliti. Zatim smo na jesen 2023. Darko i ja sjeli na piće i odlučili da je najbolji trenutak za prijavu na Doru i pokazalo se kao jako dobar potez.

Foto: Privatni album

Među prvih deset favorita za pobjedu

Natalie odlično kotira i na kladionicama. Trenutačno je među prvih deset favorita za pobjedu na Dori i odlazak na Eurosong.

- Motivira me uloga favorita da dam sve od sebe i to ne 100 nego 200 posto. To mi ne stvara pritisak nego mi stvara odgovornost da ispunim očekivanja svog tima, svoje obitelji, svoja očekivanja te očekivanja ljudi koji me prate već godinama i prate moj rad. Imam odgovornost samo njihova očekivanja zadovoljiti te ću dati sve od sebe da to i napravim - ispričala nam je Natalie i rekla što misli o svojoj dosadašnjoj karijeri:

- Moja karijera ide u željenom smjeru, ali puno sporije od onoga što sam ja sanjala, mislila i maštala, ali u svakom slučaju kod mene u karijeri se ništa nije desilo instant što me ponekad čak nervira. Ja sam osoba koja voli sve preko noći, sve sad i odmah. Sve o čemu sam maštala u 2020. godini mi se ostvarilo dvije godine kasnije, a sve o čemu sam maštala u 2022. mi se događa sada. Prošlogodišnju Doru sam gledala i maštala o tome kako ću ove godine nastupiti na ovoj Dori i to se upravo dogodilo tako da puno svojih snova, koje sam proživljavala danima i mjesecima, sad i iskusila.

Natalie je majka sina Ivana kojeg ima s bivšim suprugom. On je njen veliki navijač, ali nažalost neće moći uživo navijati za mamu.

- Mislila sam da će Ivan doći navijati baš na HRT, ali ne može zato što nema 16 godina pa će Ivan skupa s mojom obitelji navijati od doma iz sveg glasa. Ivan zna sve moje pjesme, pjeva ih konstantno u autu, vrtiću, a prije spavanja mu pjevam i Dijamante.

Natalie će na pozornicu Dore kročiti u drugoj polufinalnoj večeri koja je na rasporedu u petak.