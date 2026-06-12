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Natalie Imbruglia progovorila je o teškom putu do majčinstva: 'Ne prolazite same kroz IVF'

Piše Stela Kovačević,
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Natalie Imbruglia progovorila je o teškom putu do majčinstva: 'Ne prolazite same kroz IVF'
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Foto: Instagram

Imbruglia je priznala kako je cijeli proces bio iznimno težak, dijelom i zato što nije bila dovoljno informirana o tome što je čeka, što je dodatno pojačalo traumu

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Australska pjevačica i glumica Natalie Imbruglia (51), rijetko govori o privatnom životu, no nedavno je odlučila prekinuti šutnju. U iskrenom razgovoru u podcastu "How To Fail" otvoreno je progovorila o svom iskustvu s in vitro oplodnjom (IVF) i samostalnom majčinstvu.

Zvijezda koja se proslavila hitom "Torn" postala je majka sina Maxa 2019. godine uz pomoć donora sperme, a svoj put do ostvarenja dugogodišnje želje opisala je kao "prilično brutalan".

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Imbruglia je priznala kako je cijeli proces bio iznimno težak, dijelom i zato što nije bila dovoljno informirana o tome što je čeka, što je dodatno pojačalo traumu. Posebno joj je teško palo dvotjedno čekanje na rezultate nakon prijenosa embrija.

​- Sjećam se da mi je, kad sam saznala da sam trudna, prva misao bila svaka žena na planetu koja još uvijek čeka. Oh, to me i sada čini emotivnom - ispričala je.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Osvrnula se i na mentalne izazove, ističući kako liječnici često ne pripreme žene na emocionalni "slobodni pad" nakon neuspjelog pokušaja. Savjetovala je drugim ženama koje razmišljaju o IVF-u da se dobro educiraju i razgovaraju s onima koje su to već prošle.

​- Ne prolazite kroz to same. Imajte nekoliko dobrih prijateljica koje možete nazvati, jer to može biti prilično usamljeno iskustvo - poručila je.

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Dodala je kako je nakon javne objave dobila 'golemu podršku i ljubav', a mnoge žene su joj se javile, ohrabrene njezinim primjerom.

Pjevačica je također odlučno demantirala medijske napise koji su sugerirali da je samostalno majčinstvo odabrala "umjesto veze s muškarcem", nazvavši takve tvrdnje "apsolutnom besmislicom".

​- To me tada jako uzrujalo, jer to jednostavno nije bio slučaj. Nađemo se u situaciji u kojoj postoji biološki sat i svjesni ste da se odluka mora donijeti. Hvala Bogu na medicini koja nam pruža tu mogućnost - objasnila je.

Imbruglia, koja je od 2003. do 2008. bila u braku s frontmenom Silverchaira Danielom Johnsom, dugo je priželjkivala dijete, no životne okolnosti su se drugačije posložile.

Priznala je kako je njezina golema želja za majčinstvom godinama sputavala njezinu kreativnost, a tek nakon što je zatrudnjela, osjetila je oslobođenje i novi nalet inspiracije. Iako je put bio težak i ispunjen izazovima, držanje sina u naručju učinilo je sve vrijednim truda. Rekla je kako bi kroz sve "vatrene obruče" prošla još tisuću puta za svog sina Maxa.

*uz korištenje AI-ja

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