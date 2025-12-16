AI ulazi u oplodnju: Već se rađaju prve bebe na 'AI pogon'

Važno je odmah reći jednu stvar: ovo nije priča o tome da AI “radi bebu” umjesto liječnika. U potpomognutoj oplodnji i dalje postoji cijeli medicinski proces, hormoni, punkcija jajnih stanica, laboratorij, transfer embrija i praćenje trudnoće. AI je ovdje više kao jako brz i precizan pomoćnik koji u par sekundi može analizirati hrpu mikroskopskih slika i predložiti što izgleda najbolje.

Jedan od problema koji AI pokušava riješiti je situacija kad je spermija jako malo ili ih je teško pronaći. NatGeo opisuje eksperimentalni sustav koji uz pomoć AI-a traži “najzdravije” spermije i može pronaći i one koje ljudsko oko lako promaši, a nakon toga ih robot može izdvojiti za postupak oplodnje. U jednoj priči spominju i trudnoću nakon velikog broja ranijih neuspjelih pokušaja, baš zato što je pronađen “rijedak” spermij koji bi inače vjerojatno promaknuo.

Drugi dio je procjena embrija. Danas embriolozi embrije ocjenjuju prema izgledu i razvoju, ali tu uvijek ima ljudskog faktora. AI se trenira na velikom broju snimki embrija i onda može davati ujednačenije procjene, brže i bez umora. NatGeo navodi i da se AI testira kao pomoć kod procjene kromosoma bez invazivnih postupaka, što zvuči obećavajuće, ali još nije “čarobni štapić”.

Treći smjer je robotika. Postoje sustavi u kojima AI i robotika mogu automatizirati dio laboratorijskih koraka, primjerice odabir spermija, pozicioniranje jajne stanice i samu mikroinjekciju. Ideja je smanjiti razlike između laboratorija i ruku različitih stručnjaka, jer je IVF često borba s detaljima i sitnim postocima.

Ali NatGeo također naglašava oprez. AI modeli znaju biti “upitni”, nekad nije jasno zašto su nešto odlučili, a u medicini to nije mala stvar. Tu su i pitanja privatnosti podataka, pristranosti algoritama, kao i regulacije jer IVF laboratoriji i tehnologije nemaju svugdje isti nadzor. Međutim, piše se da je jedna tvrtka već imala prvi porod 2024., a nakon toga još dodatne uspješne porode, dok se u SAD-u u jednom centru očekuje i prvi porod nakon trudnoće ostvarene uz AI pomoć u traženju spermija. To znači da je proces sada već dokazano uspješan na nekom malom uzorku i da je jedino logično da se krene u proširivanje.

Najrealnije je da ovo prvo ostaje u većim centrima i kroz klinička testiranja, a šire će dolaziti tek kad se pokaže da stvarno diže uspješnost i da je sigurno. Ako se to potvrdi, dobitak bi mogao biti značajan: manje “lutrije” u procjeni embrija, brže pronalaženje spermija u teškim slučajevima i manje grešaka u laboratoriju. Ali nitko ozbiljan ne obećava da će AI preko noći riješiti neplodnost ili zamijeniti stručnjake.