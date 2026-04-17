Natalie Portman (44) je trudna: Glumica čeka treće dijete

Piše Zrinka Medak Radić,
Natalie Portman (44) je trudna: Glumica čeka treće dijete
Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Glumica iz prethodnog braka s koreografom Benjaminom Millepiedom, od kojeg se razvela 2023. godine, ima dvoje djece

Glumica Natalie Portman objavila je sretnu vijest da je trudna s trećim djetetom. Ovu vijest podijelila je u ekskluzivnom intervjuu za Harper's Bazaar, otkrivši kako ona i njezin partner, francuski glazbeni producent Tanguy Destable, očekuju svoje prvo zajedničko dijete.

Portman, koja ima 44 godine, nije skrivala uzbuđenje zbog prinove. 

​- Tanguy i ja smo jako uzbuđeni. Jednostavno sam jako zahvalna. Znam da je to takva privilegija i čudo - rekla je glumica.

Njezin otac je stručnjak za plodnost, zbog čega je, kako kaže, odrasla slušajući o tome koliko je teško začeti. Upravo zbog toga osjeća veliko poštovanje prema svima koji se bore s neplodnošću.

The 92nd Academy Awards - Press Room - Los Angeles
The 92nd Academy Awards - Press Room - Los Angeles | Foto: Jennifer Graylock/Press Association/PIXSELL

​- Imam toliko dragih ljudi koji su prošli kroz teške trenutke s tim, pa želim biti puna poštovanja. To je tako lijepa, radosna stvar, ali isto tako nije laka - objasnila je.

Ovo je prvo dijete za Natalie i njezinog 46-godišnjeg partnera Tanguya Destablea, s kojim je u vezi otprilike godinu dana. Glumica iz prethodnog braka s koreografom Benjaminom Millepiedom, od kojeg se razvela 2023. godine, ima dvoje djece: 14-godišnjeg sina Alepha i devetogodišnju kćer Amaliju. Govoreći o majčinstvu u zrelijoj dobi, istaknula je kako sada ima drugačiju perspektivu.

​- Postoji zahvalnost koju ne shvaćate nužno kad ste mladi. Tu je i smirenost i poznavanje sebe: s kime želim provoditi vrijeme, kakvu energiju želim oko sebe, što iskustvo čini predivnim svakoga dana. A znajući da je ovo vjerojatno posljednji put, cijenim svaki trenutak - izjavila je.

The 78th Cannes Film Festival - Screening of the film "Eddington" in competition - Red Carpet Arrivals
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Glumica je otkrila da se osjeća odlično i da ima više energije nego što je očekivala. Kako bi ostala u formi, pliva i vježba gyrotonics. Posljednji put je viđena u javnosti u siječnju ove godine na Sundance Film Festivalu, gdje je promovirala svoj nadolazeći film "The Gallerist".

Portman je poznata po tome što svoju djecu drži podalje od očiju javnosti i ne objavljuje njihove fotografije.

​- Nisam pretjerano privatna osoba u stvarnom životu, reći ću vam bilo što, ali u javnosti mi je rano postalo jasno da ako kažete ljudima koliko ste privatni, vaša privatnost se puno više poštuje - objasnila je u jednom intervjuu.

*uz korištenje AI-ja

Fanovi u šoku! Znate li vi pravo ime glumice Natalie Portman?
Fanovi u šoku! Znate li vi pravo ime glumice Natalie Portman?


 

Komentari 1
