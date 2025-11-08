Fanovi u šoku! Znate li vi pravo ime glumice Natalie Portman?

Natalie Portman jedno je od najprepoznatljivijih imena u svijetu filma. Oscarom nagrađena glumica, redateljica i aktivistica, izgradila je karijeru koja obuhvaća desetljeća i uključuje neke od najupečatljivijih uloga modernog Hollywooda. Ipak, ime koje odzvanja crvenim tepisima i kino dvoranama nije ono s kojim je započela svoj životni put. Pravo ime glumice je Natalie Hershlag, a odluka o promjeni bila je pomno promišljen čin zaštite koji je oblikovao njezin život i karijeru.

Rođena kao Natalie Hershlag u Jeruzalemu, glumica je svoje prve korake u svijetu glume napravila s velikom dozom opreza. Kada je s nepunih 13 godina dobila ulogu Mathilde u kultnom filmu Luca Bessona Léon: Profesionalac, njezina obitelj i ona donijeli su odluku o korištenju umjetničkog imena. Prvotni razlog bio je strah da bi njezin nastup mogao biti neuspješan te da bi eventualni neuspjeh mogao osramotiti njezinu obitelj.

Foto: YouTube/screenshot/Borna Jaksic/PIXSELL

Kao svoje umjetničko prezime odabrala je "Portman", djevojačko prezime svoje bake s majčine strane. Bio je to način da oda počast svojim korijenima, ali i da stvori štit između svog privatnog života i svijeta show businessa koji je nemilosrdan, osobito prema mladim zvijezdama. Taj štit postat će ključan element njezinog odnosa s javnošću u godinama koje su dolazile.

Natalie Hershlag u školi, Natalie Portman na platnu

Odluka o promjeni imena nije bila samo formalnost; za mladu glumicu to je postao način života. U nedavnom intervjuu za Vanity Fair, Portman je otkrila koliko je ozbiljno shvaćala tu podjelu. "Postala sam vrlo zaštitnički nastrojena prema tome od samog početka", objasnila je. "Odabrala sam drugo ime kada sam počela, što je bio zanimljiv način na koji sam razdvojila identitete."

92nd Academy Awards - Oscars Arrivals - Hollywood | Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ta podjela bila je toliko izražena da bi je pogađalo kada bi je netko od školskih kolega nazvao umjetničkim imenom. "Uznemirilo bi me ako bi me netko u školi nazvao Natalie Portman. Mislila sam si, ako me poznaješ, onda me u školi znaš kao Natalie Hershlag", prisjetila se. To je bila, kako kaže, "ekstremna bifurkacija identiteta", gdje je Natalie Hershlag bila djevojka koja je pohađala školu, bila odlična učenica i kasnije diplomirala psihologiju na Harvardu, dok je Natalie Portman bila filmska zvijezda.

S godinama i osnivanjem vlastite obitelji, njezin se pogled počeo mijenjati. Shvatila je da ta stroga podjela više nije održiva. "Kad sam dobila djecu i zasnovala obitelj, počela sam shvaćati da možda nije korisno ponašati se kao da postojim 'dvije ja'. Tijekom dana imam mnogo interakcija kao javna osoba. Isključiti to iz svog iskustva nije realno", izjavila je za People magazin.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

No, nisu mnogi znali da Portman nije njezino pravo prezime, a na društvenim mrežama su ostali prilično šokirani kada su saznali koje je pravo. Iako, neki tvrde kako je bila dobra odluka promijeniti prezime te da im se Portman više sviđa.

Uobičajena praksa u Hollywoodu

Promjena imena radi zaštite privatnosti ili stvaranja zvučnijeg umjetničkog identiteta nije rijetkost u industriji zabave. Mnoge zvijezde posegnule su za istim rješenjem. Primjerice, pravo ime Emme Stone je Emily Jean Stone, a promijenila ga je jer je glumica s istim imenom već bila registrirana u glumačkom sindikatu. Pjevačica Katy Perry rođena je kao Katheryn Hudson, no kako bi izbjegla zabunu s glumicom Kate Hudson, preuzela je majčino djevojačko prezime. Slično tome, Winona Ryder rođena je kao Winona Horowitz.

Foto: Laura Luongo/PIP-Landmark

Svaki od tih primjera pokazuje da je stvaranje umjetničkog imena često pragmatična odluka koja pomaže u navigaciji kompleksnim svijetom slave. Za Natalie Portman, to je bio ključan alat koji joj je omogućio da odraste pod svjetlima reflektora, a da pritom sačuva dio sebe samo za sebe i svoje najbliže.

Danas, Natalie Portman uspješno balansira između svog javnog i privatnog života, integrirajući oba dijela svog identiteta. Iako je svijet poznaje pod imenom koje je odabrala kao djevojčica, priča o Natalie Hershlag ostaje snažan podsjetnik na put koji je prešla – od talentirane tinejdžerice koja je štitila svoju obitelj do jedne od najcjenjenijih i najutjecajnijih žena u Hollywoodu.