Natalie Portman priznala: 'Kao dijete sam bila seksualizirana'

Glumica Natalie Portman (41) u nedavnom intervjuu za 'The Sunday Times Syle' otkrila je da se osjeća nelagodno jer je kao tinejdžerica u filmovima bila seksualizirana.

Prvi filmski nastup imala je s 13 godina, kad je glumila Mathildu u filmu 'Leon profesionalac' iz 1994. Već tada je, kaže, seksualizacija bila normalna stvar.

- Dio toga proizlazi iz samih uloga i načina na koje su bile napisane, a dio od pisanja kritičara i novinara. Sjećam se, imala sam otprilike 13 godina i čitala sam prikaz filma u kojem sam glumila, a ondje su se spominjale moje grudi - rekla je Natalie, koja je upravo zbog toga usvojila neke obrambene mehanizme, poput odbijanja uloga koje uključuju seks.

- Nisam htjela glumiti te uloge jer se nisam htjela tako predstavljati. Činilo mi se da je to pozicija na kojoj bih bila ranjiva i na kojoj me ne bi poštovali - objasnila je.

Dodala je da ju je ugodno iznenadilo kada su od nje tražili da se nabilda za ulogu u filmu Thor: Love and Thunder.

- To je dosta neobično. Sjajno je što su me pitali da za film postanem veća i da dobijem na masi jer transformacije za glumice obično podrazumijevaju to da se smanje što je više moguće - rekla je.

