Glumica Nataša Janjić (40) sa svojim Instagram pratiteljima u zadnje vrijeme dijeli kadrove sa skijaških staza na Kronplatzu gdje uživa sa suprugom, a sad je ispričala što joj je odgovorila Janica Kostelić (39) kad joj se pohvalila.

- Kad sam prije par godina prvi put otišla na skijanje, odlučna da skijam na čistu imitaciju skijanja, uspjelo mi je donekle pratiti ekipu, premda je ekipa malo više pratila mene. Po povratku sam se pohvalila Janici (kome drugome?) kako sam skijala samouka čak i po crvenoj stazi, na što mi je ona odgovorila: 'A vjerujem ti, i drek se kotrlja kad ga baciš niz planinu' - napisala je Nataša u šali pa dodala:

- Evo me i tu, ja sam skijala, muž baš i nije. On me fotkao. Ovo je zadnja, obećavam!

Natašini pratitelji oduševili su se odgovorom, a jedna od pratiteljica se našalila u komentarima:

- Kao da Janica zna, ajde molim te - napisala je.

Fotografiju je komentirala i voditeljica Marijana Batinić (40), dok je Ana Gruica (38) ostavila Nataši emotikon srca i jedan koji plače od smijeha.

- Zgodan neki drek - zaključila je Marijana.

Na drugoj fotografiji Nataša je također u ski odijelu na stazi, pa je pokazala da ima ispletene dvije pletenice.

- Možda mi ove pletenice donesu sreću. Na koga vam sličim? - pitala je pratitelje koji su odmah znali o kome se radi.

- Janica je dobila konkurenciju!