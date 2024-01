Nataša Mihajlović iz 'Frajla' je objavila prvu solo pjesmu: 'Sve je u redu i ako nismo savršene'

Kantautorica Nataša Mihajlović, jedna od članica benda The Frajle, objavila je prvu solo pjesmu 'Stranac', a tom prilikom je u Beogradu okupila poznate iz svijeta glazbe, filma, mode i ljepote

POGLEDAJTE VIDEO:

Prisutni su ostali zatečeni crvenim tepihom, medenjacima u obliku zvijezda te glazbeno-scenskim nastupom. Slavljenica se pojavila u crvenom kožnom kompletu i publici priuštila nezaboravan nastup otpjevavši nekoliko pjesama koje je posvetila - ženama.

Foto: Picasa

Promocija spota za pjesmu 'Stranac' započela je zvukom gonga, a prisutnima su se, osim Nataše kao zvijezde večeri, obratile Jelena i Nevena Buča, Natašine kolegice iz popularnog benda The Frajle, a potom su i zajedno zapjevale uz glasne ovacije i skandiranje prisutnih.

- Postoji taj stranac u mom životu koji je bio na promociji, no nisam željela otkriti njegov identitet. Poruka pjesme je da svatko od nas ima nekog takvog u prošlosti s kim je dijelio prijateljstvo ili ljubav. Iako možda ne postoje više emocije treba postojati poštovanje. Uvijek sam za to da se ljudi lijepo pozdrave i daju neki značaj lijepim stvarima koje su proživjeli. Nemojte biti stranci nego ljudi – rekla je Nataša.

Foto: Picasa

Iako je oduvijek bila tajanstvena kada je riječ o dijeljenju privatnih stvari s novinarima, nikome nije promaknula raskošna košara cvijeća, koja je stigla s plišanim medvjedićem.

- Sve što čujete u našim pjesmama su stvari iz privatnog života i ljudi oko nas. Ako osjetim potrebu nešto napisati ili otpjevati to znači da tamo negdje u eteru nekome to treba. Tako se privatni život može lako prepoznati u pjesmama, posebno ako ste kantautor poput mene. Sve možete pročitati između redova jer pjesme sve govore - zagonetno ističe glazbenica dodajući kako je ženama ovom pjesmom osim ljubavi i prijateljstva željela reći da je u redu ako nisu savršene i ako su zbunjene i nesigurne jer one su jedinstvene i neponovljive baš takve kakve jesu.

Foto: Picasa

Nataši su na promociji došle i članice benda 'The Frajle', koje su nedavno na društvenim mrežama objavile da je podržavaju u njezinom solo projektu, pokazujući time da su solidarnost i individualnost na prvom mjestu u bendu.

- Njihova podrška mi je važna, jer već 15 godina nastupamo, putujemo i živimo rock and roll život. Sve se može kad se žene slože! Divno je što svaka od nas ima prostora za individualnost pored onoga što radimo s Frajlama. Napravile smo pravi show i bila je to večer za pamćenje – zaključila je Nataša.

Foto: Picasa

Dodala je kako krajem veljače Frajle imaju promociju novog albuma čime će započeti regionalna turneja i to koncertom u Beogradu na Dan žena. Nakon toga slijedi pet koncerata u Makedoniji, potom 2. travnja nastup u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski te koncerti u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Sloveniji.