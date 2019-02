Nataša: 'Nenad i ja smo plakali kad smo prvi put čuli plač sina' Ništa što sam doživjela dosad ne može se mjeriti s ovim osjećajem - biti majka mom čedu. I to zaista ne znaš dok to ne doživiš. Zahvalna sam do neba na ovoj sreći i ljubavi koju osjećam, kaže glumica Janjić