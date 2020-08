Ne čuju, ali na violini rasturaju

Gluhe i nagluhe osobe posebnom metodom naučile su svirati, a na svojim nastupima sviraju sve od klasične glazbe pa do žestokog rocka

<p>“ViolinMusic4All” projekt je koji je pokrenula <strong>Iva Šalamon Reškovac</strong>. Pomogla joj je <strong>Renata Novoselec</strong> i njeno istraživanje koje je trajalo više od deset godina.</p><p>Otkrila je kako ljudi osjećaju glazbu, ne samo doživljavaju sluhom, nego kako tijelo reagira na određene frekvencije i vibracije. Na osnovu toga osmislila je metodu kojom gluhe i nagluhe osobe uče svirati violinu. One su jučer i imale koncert na Zrinjevcu. Izveli su 13 pjesama, od klasike pa do rocka.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Renata je imala mladenački entuzijazam, bilo joj je žao što prijatelji koji nemaju sluh sto posto nisu primljeni u glazbenu školu. Onda je počela istraživati, bila je zbog toga po cijelom svijetu. Otkrila je da je doživljaj glazbe kroz tijelo je osjetno jači - ispričala nam je Iva Šalamon Reškovac, pokretačica projekta “ViolinMusic4All”.</p><p>Uspjeh je velik, kad su drugi, pogotovo iz inozemstva, čuli za ovu jedinstvenu metodu, počeli su dobivati pozive iz cijelog svijeta u kojem je, prema procjenama, više od 450 milijuna gluhih i nagluhih ljudi.</p><p>- Ovo je jedan novi pravac, glazbe se može osjećati putem kostiju, a čini mi se još najviše plućima - objašnjava Renata Novoselec.</p><p>S projektom ne misle stati, žele da i osobe s drugim poteškoćama imaju priliku naučiti svirati violinu. Žele da i aktualne polaznice mogu predavati drugim osobama, gluhim ili s drugim poteškoćama. I njih je pandemija, a potom i potres zaustavio u planovima.</p><p>- Naš prostor u centru Slava Raškaj je stradao pa se sad moramo snalaziti.</p><p>No interesa ima, ako se situacija smiri, uskoro bismo mogli imati i jedan veliki koncert. Pozvani smo i na brojna gostovanja izvan Hrvatske, ali zasad je sve to stopirano. Mi nastavljamo ovdje sa svojim programom, cilj projekta je da sluh nije nužan, bitna je volja za učenjem. Pa uz ovu metodu sam i ja ponešto naučila svirati violinu, iako baš i nemam sluha - kaže Šalamon Reškovac. </p>