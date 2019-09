'Ne doživljavam se bolesnom, ali znam da ljudi to prvo vide'

Sedma sezona showa 'Supertalent' počinje večeras, a u prvoj epizodi gledatelji će vidjeti devet raznovrsnih točki. Neki od natjecatelja pokazat će talente koji još nisu viđeni na ovim prostorima. Osim plesnih skupina, kandidata koji će izvesti ples s obrvama ili pleso poput Elvisa Presleyja, nastupit će i Stella Scholaja (19).

Mladoj pjevačici je želja postati poznata glazbenica koja će svojim pjesmama nositi poruke za dobrobit društva. Ona kaže da se kroz pjevanje neke stvari mogu reći kojima je riječima nemoguće opisati. Stella je rođena u njemačkom gradu Gochu, a s 10 godina oboljela je od mišićne distrofije.

Kako to da si se odlučila prijaviti na hrvatski 'Supertalent'?

Odrasla sam slušajući hrvatsku glazbu. Inače pišem pjesme na engleskom, ali u zadnjoj godini se nešto tužno dogodilo, obiteljski prijatelj je preminuo i tata me pitao da za tu obitelj napišem pjesmu, da im možda to pomogne. To je bila prva hrvatska pjesma koju sam napisala i bilo je jako emotivno za mene i za cijelu obitelj i pomislila sam ako mogu dijeliti te emocije, ljubav prema pisanju pjesama, onda mogu ljudima i pomoći. Inače, ja ne pričam mnogo, znam komunicirati, ali pričati o tome kako se osjećam radim kroz pjesme.

Nakon što si saznala da boluješ od mišićne atrofije, doktori su ti rekli kako nećeš dugo poživjeti, no ti se kao borac trudiš nadići sudbinu. Kako si reagirala kad si saznala dijagnozu? Jesi li se povukla u sebe ili si hrabro nastavila unatoč svemu?

Kada sam saznala za dijagnozu bila sam jako mala, imala sam tek 10 godina i tada mi je još bilo jako dobro. Iz početka nisam to realizirala i odmah sam rekla, neću to prihvatiti, ja ću se boriti. Tek kasnije, s 14, 15 godina, kada se bolest počela pokazivati, uslijedilo je jako teško razdoblje za mene. Tada sam se zatvorila u sebe jer je teško kada te drugi ljudi pitaju što je s tobom i ti nemaš odgovor jer ni sama ne znaš. Bilo je jako teško, ali ja sam se odlučila boriti. Za mene nije postojala opcija da kažem 'OK, to je to!'. I prije nego li sam se razboljela, htjela sam raditi stvari koje radim sada, znači pjevati, pisati pjesme i ljudima pomoći s tim što sam

doživjela.

Koliko ti pjevanje pomaže u životu? Zaboraviš li na sve probleme dok pjevaš?

Ja ne mogu riječima ni opisati koliko mi zapravo pjevanje pomaže, zato što sve što doživim pretočim u stihove. Tako jednostavno gledam na život i to sve reflektiram sa svojim pjesmama. Kao npr. slikar kada nacrta sliku tek onda shvati što je zapravo doživio, tako i ja, ja pišem pjesme i tek onda poslije shvatim 'OK, to se dogodilo, to je ta emocija bila'. Znači, uvijek kada se nešto dogodi, ja napišem pjesmu i onda poslije mislim 'OK, tako sam se osjećala u tom trenutku'. Glazbu i pisanje trebam kao i svoju terapiju. To je moj način komuniciranja s drugim ljudima, na autentičan način.

Duet bih voljela snimiti s Petrom Grašom ili Tonyjem Cetinskim. Oni mi se jako sviđaju jer imaju nevjerojatno lijep glas i isto pjevaju balade. Voljela bih još snimiti duet i sa Severinom jer sam odrasla na njezinim pjesmama i obožavam njezin glas.



Tko ti se čini najstrožim članom žirija u 'Supertalentu'?

Mislim da su svi jako ljubazni ljudi. Ja se na audiciji nisam bojala žirija, već sam više imala tremu od situacije i jednostavno biti tamo, biti na toj bini, tako otvoreno emotivna. Ne mislim da su previše strogi, stručni su u svom području.

Tko ti je najveća potpora u karijeri?

Najveća potpora su mi ljudi koji slušaju moju glazbu.



Gdje sve nastupaš s bendom? Imaš li neku posebnu dvoranu/mjesto na kojem bi voljela nastupati jednog dana?

Nastupam po lokalima i barovima u gradu u kojem živim. Ako bih mogla izabrati mjesto gdje bih jednog dana željela nastupati, onda bi to bili Nashville i New York.

Čime se još baviš u slobodno vrijeme osim pjevanja? Studiraš li? Studentica sam filozofije, puno čitam, puno pjevam, pišem, crtam. Volim sve što ima veze s umjetnošću.

Mislim da je najgora stvar ta da ne možeš biti sto posto ti, ne možeš biti autentičan. Ljudi te uvijek drugačije gledaju nego što ti zapravo sam sebe percipiraš. Znači, ja sebe ne doživljavam kao da sam bolesna i da sa mnom nešto nije u redu, a znam da drugi ljudi prvo to vide i onda moraš njihovo poštovanje zaslužiti, reći 'Hej, možda to tako izgleda, ali imam i druge kvalitete i daj mi priliku da vidiš kakva sam zapravo!'.

Koji su tvoji planovi za budućnost?

Planovi za budućnost su nastup na Supertalentu. Radovala bih se ako bih dogurala što dalje u showu i nadam se jednog dana snimiti svoj vlastiti album.

