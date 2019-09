Twerkerici rekli da 'poziva na parenje', vrijeđali su i sevdah...

U nedjelju počinje nova sezona showa 'Supertalent', koja će zasigurno donijeti zanimljive kandidati, ali i neslaganja žirija oko istih. S obzirom na to da je članica žirija Martina Tomčić u prethodnim sezonama znala demonstrativno napustiti studio kad joj se ne bi svidio nastup kandidata, možda se povijest ponovi i ovog puta. Žiri je često imao podijeljeno mišljenje oko natjecatelja pa su se znali i međusobno podbadati, a ovo je top 5 najvećih svađa u showu.

5. Martina izrezala Bilmana sa fotografije

Nakon što se ugase kamere svađe žirija najčešće prestanu. Ali Martina je očito bila toliko iznervirana da je morala zezati Bilmana i izvan studija. Na društvenim mrežama objavila je fotografiju žirija, ali bez Bilmana. Njega je izrezala i ostavila Maju i Janka. Šuput se to nije svidjelo pa je stala u Bilmanovu obranu i objavila fotografiju s njim uz napomenu kako mu želi pokazati da ga voli i da ne mora biti tužan što ga je Martina izrezala.

4. Napad na trbušnu plesačicu Saru

Natjecateljica Sara Saršon svojim je talentom podijelila mišljenja žirija. Dok su Maja i Davor bili oduševljeni njenim sposobnostima, Martina i Janko nisu bili zadivljeni njenom izvedbom. Razgovor između Sare i žirija završio je tako što joj je Martina rekla da prestane sa svojim osobnim frustracijama.

- Došla je ovdje kao razjareni bik, ništa mi se ne sviđa, previše loše energije - govorila joj je Martina, a Sara je odgovorila:

- Znamo tko ovdje ima osobne frustracije, a to nisam ja.

Unatoč lošim komentarima, natjecateljica je bila zadovoljna svojim nastupom.

3. Sukob s pjevačem sevdaha Mujom Memićem

Mujo je u Supertalentu u više navrata pokušao predstaviti sevdah, ali svaki put je naišao na odbijenicu žirija. Svi su pritisnuli 'X', a posebno ga je razljutio Martinin komentar koja je rekla da je Mujina izvedba 'prestrašna i neslušljiva'.

-Oni niti vole sevdah, niti znaju što je sevdah, niti se razumiju u sevdah i kao takvi nisu kompetentni da bi me mogli ocijeniti. Martina Tomčić ne voli sevdah i to je glavni razlog što me stalno ruši. Nikad nije poslušala niti jednu sevdalinku i sad ona kaže da je to prestrašno, a prestrašne su te njezine riječi - komentirao je Mujo. Nakon što je na pozornici večerao s Majom Šuput i ostvario svoju životu želju, na kraju ga puno nije bilo ni briga oko ishoda.

- Ovo mi je jedan od najsretnijih dana u životu da s mojom simpatijom pojedem ćevape. Vidim da stvarno sa sevdahom nemam što ovdje tražiti tako da je ovo moj definitivni oproštaj sa Supertalentom - izjavio je.

2. Martina napustila studio zbog 'Kitassa'

Kanadski slikar Brent, kojeg su prozvali Kitasso, šokirao je hrvatsku javnost kada je na pozornici penisom crtao po platnu. Nacrtao je Davora Bilmana, a Martina je odmah pritisnula 'X' i nedugo nakon napustila svoje mjesto.

- Ja ovo nikad nisam vidjela u životu i lijepo je vidjeti nešto novo. Kako god, nikad neću zaboraviti ovaj nastup, ali za ovakav show, morat ću ti se samo zahvaliti i reći ‘ne' - rekla mu je Maja, dok su Davor i Janko zaključili kako zaslužuje ‘da’. Maja je za razliku od Martine odgledala nastup. Isprva mu nije dala prolaz pa se onda predomislila.

1. Svađa žirija zbog 'twerkerice' Sarah Seifert

Vukovarka Sarah prva je twerkerica koja je nastupila u novoj sezoni showa 'Supertalent'. Dok je svojim plesom zadivila članove žirija Maju Šuput, Davora Bilmana i Janka Popovića Volarića, 'stroga' Martina Tomčić nije bila impresionirana pa je odmah stisnula 'X', kojim je dala do znanja kako ne želi da natjecateljica nastavi dalje. Nakon što je rekla da smatra kako takav nastup nije 'primjeren za show', twerkanje je usporedila s 'pozivom na parenje'.

- Moje dijete kada bi došlo doma s idejom da se ovim bavi, naprosto ne bih mogla dati podršku - rekla je natjecateljici koju je iz publike podupirao otac. 'Twerkerica' iz Vukovara nije se uvrijedila na komentare Martine Tomčić.

